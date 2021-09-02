【職場你點睇】同工唔同酬　網友：我開始心理唔平衡！

職場打工，人工是一個不能說的秘密。但如果你發現同你同職級嘅同事人工高過你，你又會有咩反應？

最近有位網民在討論區上吐苦水，自己返緊份新工2個月左右，近日有位新同事入職，與他同級，言談間對方無意透露自己要供多少的MPF，網民因而計出對方人工高他1,000多元，呻自己「開始心理唔平衡」，有時對方問他工作上的事，他也不願回答。雖然明知這並非對方問題，但心裡總係「有條刺」，求問網友應該怎好。



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■網民點安慰佢呢？■

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打工仔認為自己被「虧待」，可以自己找老闆商量或是尋找更好的出路，同事之間都是為了公司而努力，有時候不必去比較，因為每個人在轉工時的考量都不一樣。而且一份工除了金錢的考量外，亦可以有其他因素影響一個打工仔是否留在該公司，例如福利、地點、前景等。最重要的是當初接受這個Offer是心甘情願的，若公司沒有守諾言則是另一個議題。最後，還是勸該網民不要將氣發在同事身上，畢竟出糧的是公司不是同事。



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責任編輯：陳玉蓮

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