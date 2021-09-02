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【成功哲學】自律比聰明更重要？　億萬富翁都有的6個生活習慣

個人增值 18:30 2021/09/02

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成功人士都有甚麼共同特質？天資聰穎？還是家底雄厚？著名作家Rafael Badziag曾訪問世界各地共21位富豪，尋找他們成功的原因，並出版書籍《有錢人和你的差距不只是錢》，分析成功人士能成功的關鍵因素。這些企業家有些經營連鎖飲食業、有些經營軟件公司，各自有專屬的領域及長處，但各人幾乎共同都有以下6個習慣。你有無潛力成為成功人士？睇睇你有無呢啲習慣！

Rafael Badziag認為，縱使這些成功人士來自不同地方、成長在不同的環境，但靠着每天堅持培養好的生活習慣，令他們在創業路上更容易取得成功。

1. 早睡早起

Rafael Badziag在採訪中發現，這些富豪大多習慣早起，每日清晨5點半便開始新的一天。當其他人還在睡覺時，他們會利用清晨寧靜的時間工作，做好一天的準備。訪問中，Moose Toys玩具製造商董事長Manny Stul表示，原本以為早起會非常痛苦，但經過2星期後已經可以在沒有鬧鐘的情況下起床，早起讓他有更多的時間安靜地思考。

很多人認為成功人士就是要犧牲自己的休息時間，不過Rafael Badziag指，即使是億萬富翁也需要足夠7至8小時休息，因此他們會非常早睡。

2. 規律運動　鍛鍊身體

健康是成功的本錢，Rafael Badziag表示，採訪中所有富翁都有每天運動鍛鍊的習慣、練習冥想或堅持營養飲食，以令自己身體健康。運動對成功人士來說除了能鍛鍊身體外，亦令他們學習如何公平競爭。

3. 閱讀人物傳記、商業、歷史類書籍

閱讀是短時間內增加知識的最好方法，不過讀物並不是隨意挑看。成功人士閱讀榜單總有關於金融、商業、科學、歷史或技術的書籍，一些商業領袖的人物傳記亦是他們喜愛的讀物。從這些書籍中可以學習前人的經驗、他們的想法和思維、如何成為一個更好的人。即使工作繁忙如股神巴菲特，亦會每天抽時間閱讀500頁書籍。

4. 騰出時間獨處思考

億萬富翁都喜歡每日騰出一些時間獨處，通過冥想或其他放鬆的活動讓自己思考沉澱。南韓通訊軟件Kakao創辦人金范洙就在訪問中表示，他每天在洗澡或散步時都會花時間思考、整理自己的想法，好讓他的思維更加清晰及發展出新的想法。

5. 堅持每天做相同的事

有些事情可能你並不特別喜歡做，不過堅持自己每天做相同的事，長遠會產生很大影響。例如金范洙每天要做的例行公事，包括5時起床、花約40分鐘散步做運動、然後回家洗澡、再閱讀30分鐘和聽半小時音樂、與家人吃早餐，然後才上班。雖然這些行程每天都是一成不變地重覆着，但卻能夠幫助他在工作時會變得條理分明。

Rafael Badziag認為，其實重點不是做甚麼，而是成功人士願意承諾每天有規律地做相同的事，即使他們不喜歡仍會堅持做。

6. 律己以嚴

要成功，其中一個重要因素就是自律，Rafael Badziag表示，在他採訪過的人當中，這些億萬富翁是他見過最有紀律、對自己最嚴格的人。波蘭富豪Michal Solowow受訪時指，每天他都需要做自己不喜歡的事，縱使每次都因懶惰而找藉口想放棄，但他會強迫自己繼續做。普通人感到懶惰或沒有動力時便會輕易放棄，但億萬富豪則不容許自己有放慢懈怠的一刻。

雖說就算培養到這些生活習慣也不會令你搖身一變成為億萬富翁，不過其中一個影響你能否成功的重要因素，就是自律和堅持好的習慣。先開始嘗試改變一些小習慣，可能就能邁向成功之路！

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責任編輯：嚴熹曼

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