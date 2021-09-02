【收息股】股息率最高逾10厘！　績優兼增派息高息股下集　

本網曾在上月中作過業績期中場盤點，找出業績表現好兼有增加派息港股，詳情可看此文。而現時港股業績期已完結，其他上市公司的表現又如何呢？今次的準則依舊不變，同樣是在餘下已公布中期業績的上市公司中，找出盈利表現較去年有增長，而且較去年同期有增派息的股票，這些股票的股息率均高於5厘。

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有內房股息率高逾10厘

中央去年明確內房融資管理規則「三條紅綫」，令內房股難以再依賴以往債務融資的模式來急速發展，有部分企業例如中國恒大 （03333） 更受到債務困擾。但三間內房股碧桂園 （02007） 、華潤置地 （01109） 及世茂集團 （00813） 的中期盈利均錄得增長，分別按年升6.1%、15.4%及19.3%。中期派息亦分別按年增加2.1%、15.3%及16.7%。當中，世茂集團的股息率最高，達10.843%，公司更指自己是「三條紅綫」指標下的「綠檔」企業。

中石油中石化股息率分別逾7厘及9厘

「三桶油」今年的中期業績均有顯著增長，且大手派息。除了在上集提到的中國海洋石油 （00883） 盈利錄增長之外，中國石油 （00857） 及中石化 （00386） 均在今年中期轉虧為盈，分別錄530.4億元及399.5億元人民幣，中期派息分別按年大增49.2%及1.28倍。中石化的股息率更高達9.2%，而中石油的股息率亦有7.6%。

除了以上板塊外，還有其他業績表現良好，並有增派息且股息率逾5厘以上的選擇。值得留意的是，本網只比較其今年中期與去年中期的業績表現，在投資前宜多了解其過去業績及派息表現是否一直穩定。

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責任編輯：鄭樂怡

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