  • 30°C
香港時間 : 2021902日 (週四) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息股】股息率最高逾10厘！　績優兼增派息高息股下集　

藍籌股 18:05 2021/09/02

分享：

本網曾在上月中作過業績期中場盤點，找出業績表現好兼有增加派息港股，詳情可看此文。而現時港股業績期已完結，其他上市公司的表現又如何呢？今次的準則依舊不變，同樣是在餘下已公布中期業績的上市公司中，找出盈利表現較去年有增長，而且較去年同期有增派息的股票，這些股票的股息率均高於5厘。

【股息率最高6.7厘　績優增派息高息股上集：按此

有內房股息率高逾10厘

中央去年明確內房融資管理規則「三條紅綫」，令內房股難以再依賴以往債務融資的模式來急速發展，有部分企業例如中國恒大 （03333） 更受到債務困擾。但三間內房股碧桂園 （02007） 、華潤置地 （01109） 及世茂集團 （00813） 的中期盈利均錄得增長，分別按年升6.1%、15.4%及19.3%。中期派息亦分別按年增加2.1%、15.3%及16.7%。當中，世茂集團的股息率最高，達10.843%，公司更指自己是「三條紅綫」指標下的「綠檔」企業。

中石油中石化股息率分別逾7厘及9

「三桶油」今年的中期業績均有顯著增長，且大手派息。除了在上集提到的中國海洋石油 （00883） 盈利錄增長之外，中國石油 （00857） 及中石化 （00386） 均在今年中期轉虧為盈，分別錄530.4億元及399.5億元人民幣，中期派息分別按年大增49.2%及1.28倍。中石化的股息率更高達9.2%，而中石油的股息率亦有7.6%。

除了以上板塊外，還有其他業績表現良好，並有增派息且股息率逾5厘以上的選擇。值得留意的是，本網只比較其今年中期與去年中期的業績表現，在投資前宜多了解其過去業績及派息表現是否一直穩定。

■11隻績優兼增派息、股息率5厘以上的股票■

    點擊圖片放大
    +9
    +8

若想知更多收息股選擇，可留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【收息股】長和系四大公司最新派息一覽　9月初除淨　股息率最高逾5.6厘
2021/08/24
【收息股】長和系四大公司最新派息一覽　9月初除淨　股息率最高逾5.6厘
【收息股】股息率最高6.7厘　績優增派息高息股上集
2021/08/20
【收息股】股息率最高6.7厘　績優增派息高息股上集
【銀色債券2021】若債券持有人離世怎麼辦？　解答銀債4大常見問題
2021/08/11
【銀色債券2021】若債券持有人離世怎麼辦？　解答銀債4大常見問題
【收息股】4隻公用股最新派息比較　中期派息最多增逾2成　股息率最高近6%
2021/08/09
【收息股】4隻公用股最新派息比較　中期派息最多增逾2成　股息率最高近6%
【銀色債券2021】銀債認購額達678億元　最多獲派14手
2021/08/06
【銀色債券2021】銀債認購額達678億元　最多獲派14手
派息 華潤置地（01109） 世茂集團（00813） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 碧桂園 股票 港股 收息股

下一篇文章

【保險調查】上半年本港總毛保費逾3千億　內地客新單跌9成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【收息股】股息率最高6.7厘　績優增派息高息股上集
【收息股】股息率最高6.7厘　績優增派息高息股上集
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【收息基金】每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元
【收息基金】每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！
【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！