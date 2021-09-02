【ESG】富達：企業ESG表現愈好　愈有能力提供穩定增長派息

▲ 【ESG】富達研究：企業ESG表現愈好 反映有能力提供穩定增長派息

環境、社會及管治（ESG）投資熱潮有增無減，但市場人士對ESG能否作為衡量投資價值的指標意見分歧。根據富達最新研究顯示，企業的可持續特質與其歷年股息增長間存在關連性，藉着研究過去的數據發現，在多種經濟情景下，ESG表現領先的企業，更有能力長期提供穩定增長、具吸引力的派息。

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ESG表現愈好 平均派息愈高

富達最新研究指，根據富達專屬的可持續性投資評級（ESG評級），針對全球約4,900家公司歸類為A級至E級。從相關分析結果顯示，企業歷年股息增長與ESG素質呈現明顯的正相關度。平均而言，ESG評級為A級企業的歷年股息增長比例最高，平均增長超過5%，而D級和E級企業的平均股息增長比例則最低。

富達認為，企業注重ESG表現能有助控制風險，例如是能對環境及社會風險和機會作出良好的管控，有助公司避免產生更高的監管成本、訴訟、品牌受損等。同時，良好的企業治理可降低企業出現過度槓桿的資產負債表，或減少出現高風險且有損企業價值的併購等相關危機。這樣不僅企業能保護本身的獲利，還能分配股息予其股東。

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行業可持續性影響配息

與此同時，富達的研究也發現，行業的可持續性亦會影響企業配息。以能源行業為例，石油巨頭荷蘭皇家殼牌集團（Shell）及英國石油公司（BP）去年均大幅削減配息，以應付公司過渡至低碳資產的資金需求。相較之下，坐擁可再生能源業務的公用事業，則受惠於監管政策及可持續投資的趨勢，以意大利國家電力公司（Enel）為例，該企業現已成為全球供電量最大的可再生能源供應商，並承諾至2023年股息年增長率將達7%。

富達認為，研究證實ESG質素較高的企業應有能力將股息維持於較能持續的水平，且隨着時間推移可能提供更好的股息增長潛力。投資者若以企業ESG評級作為衡量投資價值的指標之一，將有助維持來自股票收益組合的購買力，對冲通脹持續上升的影響。

責任編輯：李瑩

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