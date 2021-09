▲ 【儲蓄保險】進取增長保守點揀好?拆解儲蓄保險風險

香港大多數人都有儲蓄習慣,以達到旅行、子女升學、創業、退休等理財目標。儲蓄保險是普及的理財工具,但不等於適合所有人──有些產品着重保證回報,有些注重預期回報,而有些保證及預期回報皆着重。因此,在投資之前,必須弄清楚自己的儲蓄目標、儲蓄年期,以及風險取向。今天就跟大家談談產品的風險取向類別。

【保險呃人搵笨?儲蓄保3大伏位逐個數:按此】

3種產品風險取向:保守型、增長型、進取型

儲蓄保險回報,一般分為保證回報及預期回報。保證回報,即保險公司承諾向客戶提供的最低回報,受保單(合約)約束;預期回報則包括保證及非保證回報,而非保證回報受經濟環境、保險公司盈利及分紅政策影響。為了更有效掌握產品的回報波動性,我們進一步將預期回報分為2類:

預期回報(基本): 按保險公司現時預計的投資回報計算。

按保險公司現時預計的投資回報計算。 預期回報(悲觀):取自參考銷售說明文件中的「悲觀情景」。「悲觀情景」是保險公司按「現時預計」的投資回報的第25百分位數計算,並假設其他相關因素(如索償經驗、開支、續保率等)維持不變。

我們先將產品的保證回報、預期回報(基本)及預期回報(悲觀)逐一評分,進而按讀者的風險取向,依據產品不同的回報評分,計算產品的「保守型儲蓄」、「增長型儲蓄」、「進取型儲蓄」評分,以便讓用戶更容易分辨產品風險取向:

▼ 點擊圖片放大

【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險 回報用途風險比較:按此】

如何判斷自己的風險取向?

在判斷自己的風險取向時,需考慮一連串因素,包括年齡、投資目標、投資經驗、收入、資產及對回報波動的敏感度等。

上文只是概要地討論如何按風險取向挑選儲蓄保險,由於部分儲蓄保險年期較長,如因突發資金需要而提早退保,取回的現金價值或低於所繳付的保費,因此投保前宜了解個人需要及財政能力。

以上資訊由10Life提供,更新至2021年8月30日,僅供參考,並不是銷售提議。

【文章來源:10Life;原題:儲蓄保險點揀好?風險取向要知道!,已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台,為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問,致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素,釐訂保險產品的評分準則,透過客觀的數據分析,計算出保險產品的評分。