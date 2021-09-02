【儲蓄保險】進取增長保守點揀好？拆解儲蓄保險風險

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透視電商滋養中小商家發展的優質土壤
香港大多數人都有儲蓄習慣，以達到旅行、子女升學、創業、退休等理財目標。儲蓄保險是普及的理財工具，但不等於適合所有人──有些產品着重保證回報，有些注重預期回報，而有些保證及預期回報皆着重。因此，在投資之前，必須弄清楚自己的儲蓄目標、儲蓄年期，以及風險取向。今天就跟大家談談產品的風險取向類別。
【保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數：按此】
3種產品風險取向：保守型、增長型、進取型
儲蓄保險回報，一般分為保證回報及預期回報。保證回報，即保險公司承諾向客戶提供的最低回報，受保單（合約）約束；預期回報則包括保證及非保證回報，而非保證回報受經濟環境、保險公司盈利及分紅政策影響。為了更有效掌握產品的回報波動性，我們進一步將預期回報分為2類：
我們先將產品的保證回報、預期回報（基本）及預期回報（悲觀）逐一評分，進而按讀者的風險取向，依據產品不同的回報評分，計算產品的「保守型儲蓄」、「增長型儲蓄」、「進取型儲蓄」評分，以便讓用戶更容易分辨產品風險取向：
【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險 回報用途風險比較：按此】
如何判斷自己的風險取向？
在判斷自己的風險取向時，需考慮一連串因素，包括年齡、投資目標、投資經驗、收入、資產及對回報波動的敏感度等。
上文只是概要地討論如何按風險取向挑選儲蓄保險，由於部分儲蓄保險年期較長，如因突發資金需要而提早退保，取回的現金價值或低於所繳付的保費，因此投保前宜了解個人需要及財政能力。
以上資訊由10Life提供，更新至2021年8月30日，僅供參考，並不是銷售提議。
【文章來源：10Life；原題：儲蓄保險點揀好？風險取向要知道！，已獲授權轉載。】
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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯
欄名 : 保險解碼