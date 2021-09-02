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中國家庭怎樣才算富裕？　官媒：年收入逾50萬可認定為高收入

個人增值 16:05 2021/09/02

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近日政府統計處公布香港2021年第二季就業人士的入息中位數，撇除外籍家庭傭工，本港每月就業收入中位數為19,600港元，相當於年收入235,200港元。而在內地，國家主席習近平近日便提出要國民「共同富裕」，希望未來高收入家庭和低收入家庭的生活質素能保持在合理的差距中，不會太過懸殊。人民日報旗下《中國經濟週刊》日前刊發一篇題為「共同富裕新路徑：多高收入會成為調節目標？」的文章，便重新定義高收入的標準。

年收入50萬以上或成調整目標

早前於中央財經委員會第十次會議上便曾對「共同富裕」有全面闡述，指共同富裕不是整齊劃一的平均主義，而是要分階段促進共同富裕。提出要加強對高收入群體的規範和調節、依法保護合法收入、合理調節過高收入鼓勵高收入人群和企業更多回報社會，及保障低收入群體能有尊嚴的生活。會議雖然沒有對「高收入」做出標準，不過相關文章就有指明定義。

《中國經濟週刊》文章引用國家統計局局長寧吉喆的說法，中國擁有全球最大規模、最具成長性的中等收入群體。典型的三人家庭年收入如在10萬至50萬元人民幣之間，便屬於中等收入群體。文章點出，言外之意就是，若年收入超過50萬元人民幣（約60萬港元）就算是高收入家庭。

超過當地平均收入3倍以上

另外，文章亦引用中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所所長楊宜勇的說法，他認為高收入是相對的，一般來說超過當地平均收入3倍以上的就算是高收入。根據國家統計局2020年人均可支配收入的報告，上海人均年收入為72,232元人民幣（約8.6萬港元），若3倍收入即年收入約216,696元人民幣（約26萬港元）便算高收入家庭。

【人工高過律師建築師！　英國貨車司機嚴重缺人　企業加薪搶人年收入可逾57萬：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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經濟 人民日報 習近平 國家統計局 中國

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