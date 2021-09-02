【網絡熱話】打工仔月入中位數25,000元　喺香港係生存定生活？

▲ 打工仔月入中位數25,000元 喺香港係生存定生活？

政府統計處最新公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出，香港2021年第2季就業人士（不包括外籍家庭傭工），每月入息中位數為19,600萬元。按就業人士年齡及性別分類，35歲至44歲組別中的每月就業月入中位數最高，男女合計為24,000元，其中男為25,000元，女則為20,500元。以這個月入中位數計算，若一個香港打工仔，每個月收取25,000元的收入，到底一眾香港打工仔眼中，又係一個點樣嘅生活水平呢？我哋睇睇網民又點諗。

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經過一眾網民精心計算，若一個打工仔沒有其他收入，每月收取月入中位數25,000元人工，扣除租金、生活費等，其實可以儲的錢並不多，更不要說投資。網民又提到，要在香港有生活，就算賺到月入中位數亦根本不足夠。

不過，生活質素如何也看個人的銀行戶口的金額，各位打工仔若不想老來為錢而愁，就應盡早為個人的理財作好準備。

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責任編輯：陳玉蓮

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