  • 32°C
香港時間 : 2021902日 (週四) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】打工仔月入中位數25,000元　喺香港係生存定生活？

個人增值 16:30 2021/09/02

分享：

打工仔月入中位數25,000元　喺香港係生存定生活？

政府統計處最新公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出，香港2021年第2季就業人士（不包括外籍家庭傭工），每月入息中位數為19,600萬元。按就業人士年齡及性別分類，35歲至44歲組別中的每月就業月入中位數最高，男女合計為24,000元，其中男為25,000元，女則為20,500元。以這個月入中位數計算，若一個香港打工仔，每個月收取25,000元的收入，到底一眾香港打工仔眼中，又係一個點樣嘅生活水平呢？我哋睇睇網民又點諗。

【人到中年　5個理財要點你一定要知！按此

■立即睇睇網民點睇■

    點擊圖片放大
    +2

經過一眾網民精心計算，若一個打工仔沒有其他收入，每月收取月入中位數25,000元人工，扣除租金、生活費等，其實可以儲的錢並不多，更不要說投資。網民又提到，要在香港有生活，就算賺到月入中位數亦根本不足夠。

不過，生活質素如何也看個人的銀行戶口的金額，各位打工仔若不想老來為錢而愁，就應盡早為個人的理財作好準備。

【疫情下8成人花更多時間理財：按此

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

就業 疫情 疫苗 政府統計處 香港 銀行

上一篇文章

【財金投資名家講座】港交所滙豐安踏波動市下點部署？　即睇黃瑋傑詳細分析（一按即睇）

下一篇文章

中國家庭怎樣才算富裕？　官媒：年收入逾50萬可認定為高收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國巴菲特】Oppo Vivo創辦人罕有出手　買騰訊阿里　段永平靠一招揀股
【中國巴菲特】Oppo Vivo創辦人罕有出手　買騰訊阿里　段永平靠一招揀股
【職場熱話】畢業2年在家啃老　仲要奚落家姐廢　港男：好多人話自己Fresh grad搵5萬
【職場熱話】畢業2年在家啃老　仲要奚落家姐廢　港男：好多人話自己Fresh grad搵5萬
【加密貨幣】10年積蓄瞓身家投資比特幣　美網民買槓桿期貨一夜輸清
【加密貨幣】10年積蓄瞓身家投資比特幣　美網民買槓桿期貨一夜輸清
今日理財筆記 - 美網民瞓身家投資比特幣　結果竟然係咁？
美網民瞓身家投資比特幣　結果竟然係咁？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【理財二三事】點解有記帳但儲不到錢？　3個貼士幫你善用記帳好好理財
【理財二三事】點解有記帳但儲不到錢？　3個貼士幫你善用記帳好好理財