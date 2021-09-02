【財金投資名家講座】港交所滙豐安踏波動市下點部署？　即睇黃瑋傑詳細分析（一按即睇）

港股近月走勢反覆，會否影響港交所 （00388） 走勢？受惠國策扶持，安踏體育 （02020） 已維持強勢一段時間，未來會否繼續走強？從事證券業超過20年、輝立資本管理董事黃瑋傑，為你分析港交所、滙豐 （00005） 及安踏體育技術走勢。

安踏體育回吐壓力大 未來或現深度調整

黃瑋傑指港交所近月持續橫行，惟上升動力不強。他預計，港交所會在較高水平區間橫行，區間約在490元至580元的水平。對於港交所能否升穿580元，他認為580元水平估值過高，即使升穿亦難企穩，支持位暫看450元。

至於滙豐，黃瑋傑指，滙豐自5月高位回落後，現已進入橫行區，預計會在41至46元的水平橫行，支持位暫看40.5元。

至於受惠國策扶持的安踏體育，他認為已維持長時間強勢，但股價仍未能突破190元，加重其回吐壓力。他認為，安踏體育的上升動力漸減弱，預計未來或會現深度調整，支持位暫看150元。

0:10 - 2:30 大市走勢反覆 港交所繼續橫行？ 2:35 - 3:36 滙豐進入橫行區 哪個水平宜低吸？ 3:40 - 6:00 安踏體育長時間強勢 上升動力減弱？

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【第一集：黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇）：按此】

【第二集：黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？（一按即睇）：按此】

【第三集：避開監管風險 黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇）：按此】

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