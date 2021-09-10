【退休調查】近7成斜槓族無清晰退休計劃　退休後收入不足或會重投職場

不少年輕人不喜歡朝九晚五的工作，因而選擇成為斜槓族（Slasher），工時較彈性，但收入較為不穩定。香港永明金融早前進行一項斜槓族退休規劃調查，發現近7成受訪斜槓族無清晰退休計劃，並預料40歲時才開始為退休規劃。

【6成青年愛彈性工作想做斜槓族 惟因收入不穩欠保障卻步：按此】

是次調查受訪者平均年齡為30歲，個人入息中位數21,950元。調查結果指出，近7成受訪斜槓族對退休策劃沒有清晰目標，認為現階段太早思考退休規劃，傾向投放專注力在短期發展多於長期退休目標。該7成受訪者預期會在40歲開始考慮退休規劃，而年齡組別愈高，其預計開始計劃退休的年齡就更遲。

若退休入不敷支 或會重投職場

調查亦顯示，沒有退休規劃的受訪者，預期退休後平均每月的開支為15,675元。如退休收入不足以負擔開支，約35%人士會減少日常使費，約34%受訪者或者有需要在退休後繼續工作以維持生活。

至於已有退休規劃的斜槓族，他們開始計劃退休年齡平均為28歲，每月平均儲蓄6,835元，主要透過銀行存款、保險、基金及股票等，而強積金投資則約佔6%。由於提早作出退休部署，平均預期每月退休開支為18,443元，較沒有退休規劃的斜槓族多出接近2,800元。

調查於今年6月中下旬在本港進行，分別透過網上問卷及面談方式，訪問305名年齡介乎18至40歲、有多於1份收入來源、按個人喜好及優勢而選擇職業、並在過去1年於相同領域工作的人士，以了解斜槓族對工作及退休策劃的態度。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】