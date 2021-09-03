【消費優惠】Aeon心動價商品低至54折 精明消費 10:30 2021/09/03 分享： Aeon 9月份推出一系列心動價商品優惠，小食零食甜點日用品都有，仲有多款電器及廚房用具等，同場仲有更多心動價商品以低至54折發售！優惠期至9月29日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日） 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 消毒濕紙巾飲品麵食「二件價」 今日 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 消毒濕紙巾飲品麵食「二件價」 【好去處】追潮流賞名表 鐘表展＋時尚滙展 預先登記免費入場 2021/09/02 【好去處】追潮流賞名表 鐘表展＋時尚滙展 預先登記免費入場 【消費優惠】中秋送禮 買恆香月餅禮盒或禮券 享優惠價兼獲額外現金券 2021/09/02 【消費優惠】中秋送禮 買恆香月餅禮盒或禮券 享優惠價兼獲額外現金券 【消費優惠】Juicy Burger芝士雞堡／雞扒沙律買一送一 2021/09/02 【消費優惠】Juicy Burger芝士雞堡／雞扒沙律買一送一 著數優惠 商品 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 乳酪 瑞士