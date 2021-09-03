  • 29°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 12:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】Aeon心動價商品低至54折

精明消費 10:30 2021/09/03

分享：

Aeon 9月份推出一系列心動價商品優惠，小食零食甜點日用品都有，仲有多款電器及廚房用具等，同場仲有更多心動價商品以低至54折發售！優惠期至9月29日！

    點擊圖片放大


撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）
今日
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）
【消費優惠】759阿信屋限時優惠　消毒濕紙巾飲品麵食「二件價」
今日
【消費優惠】759阿信屋限時優惠　消毒濕紙巾飲品麵食「二件價」
【好去處】追潮流賞名表　鐘表展＋時尚滙展　預先登記免費入場
2021/09/02
【好去處】追潮流賞名表　鐘表展＋時尚滙展　預先登記免費入場
【消費優惠】中秋送禮　買恆香月餅禮盒或禮券　享優惠價兼獲額外現金券
2021/09/02
【消費優惠】中秋送禮　買恆香月餅禮盒或禮券　享優惠價兼獲額外現金券
【消費優惠】Juicy Burger芝士雞堡／雞扒沙律買一送一
2021/09/02
【消費優惠】Juicy Burger芝士雞堡／雞扒沙律買一送一
著數優惠 商品 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 乳酪 瑞士

上一篇文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）

下一篇文章

【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月3日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】書面及次輪電子登記者　9月1日領首期$2,000消費券
【5000元消費券】書面及次輪電子登記者　9月1日領首期$2,000消費券
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券
【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月3日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月3日）
【公屋免租】公屋9月份免租1個月　近80萬家庭受惠
【公屋免租】公屋9月份免租1個月　近80萬家庭受惠