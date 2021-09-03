【消費優惠】759阿信屋限時優惠 消毒濕紙巾飲品麵食「二件價」 精明消費 09:00 2021/09/03 分享： 759阿信屋推出限時優惠，Klean Nara消毒濕紙巾大包裝53.9元／2件，同時仲有細包裝以14元／2件價發售！仲有更多優惠，詳情可以到店舖睇睇，優惠期至9月6日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月2日） 2021/09/02 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月2日） 【好去處】追潮流賞名表 鐘表展＋時尚滙展 預先登記免費入場 2021/09/02 【好去處】追潮流賞名表 鐘表展＋時尚滙展 預先登記免費入場 【消費優惠】中秋送禮 買恆香月餅禮盒或禮券 享優惠價兼獲額外現金券 2021/09/02 【消費優惠】中秋送禮 買恆香月餅禮盒或禮券 享優惠價兼獲額外現金券 【消費優惠】Juicy Burger芝士雞堡／雞扒沙律買一送一 2021/09/02 【消費優惠】Juicy Burger芝士雞堡／雞扒沙律買一送一 【疫苗抽獎】機管局鼓勵打針送5萬張機票 9月16日起接受登記 2021/09/01 【疫苗抽獎】機管局鼓勵打針送5萬張機票 9月16日起接受登記 學界優惠 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 著數優惠 759阿信屋 AR