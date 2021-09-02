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【5000元消費券】政府延長重新登記安排至9月15日　成功核實10月1日獲發首期消費券

精明消費 11:55 2021/09/02

分享：

政府昨（1日）已向書面登記及次輪電子登記之市民，派發首期2,000元的電子消費券。早前政府推出特別安排，容許市民因登記資料有誤或不齊全，重新遞交書面申請，而政府昨日宣布將有關特別安排延長至9月15日。

【消費券書面登記注意事項（附領取表格地址）：按此

未完成登記或資料有誤　需重新遞交書面表格

政府發言人提醒，市民如欲透過特別安排重新登記，須先確定是次提交的資料準確及齊全，並在9月15日或之前把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委託其可信賴的人士，於辦公時間交到九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處。

另外，若未能於8月16日或之前上載身份證的複本以完成身分認證的市民，亦可透過這個特別安排以書面表格重新登記。需要注意的是，是次安排並不適用於已確認為不符合計劃資格準則或從未在登記期內遞交登記的市民。

經核實後將於10月1日獲發首期消費券

每名合資格的登記人只可在9月15日或之前透過上述特別安排以書面表格重新登記一次，經核實資格後，他們會於10月1日獲發放第一期2,000元消費券。市民一般會在遞交登記約一星期內收到登記結果的短訊通知，他們亦可透過熱綫185000的語音系統查詢其登記情況。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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