透視電商滋養中小商家發展的優質土壤

中國電商平台在過去十年高速發展，近年已成為國內主要的零售渠道，據國家統計局數據顯示，今年1至7月，全國網上零售額達71,108億元人民幣，按年增長21.9%。儘管中國電商行業已經發展一段時間，但從市場情況可以看到，行業仍處於蓬勃成長及百花齊放的階段，反映市場仍然擁有龐大的發展空間和增長潛力。

以阿里巴巴集團旗下的淘寶為例，活躍商家持續保持穩定，新入駐的活躍商家更是5年最高，進駐淘寶的新商家數量亦連續7年增長，每年的TOP賣家中，便有約十分之一是新店鋪。也正正由於淘寶上的商家在平台上發展得十分成功，過去一年，淘寶商品交易總額GMV在原有的基礎上，增速繼續有增無減，且達到過去五年中最高。

多元豐富供給 打造別具活力的市場

從商家數、新店入駐及他們的經營情況來分析，可以窺見到那些電商發展中必備的元素？「供給為王」是我對電商的理解。这也就是為什麼淘寶為什麼與眾不同，更重要的是，淘寶商家的獨特性，也是不可複製。因為淘寶是動態的供給，是一個不斷輸入新鮮血液和新商家成長起來的市場機制；淘寶是具有一個每年可以生長數千數萬個新品牌的土壤，這是今天整個中國電商競爭當中一個核心競爭力。

最近一年，淘寶中實現最快增長的前三大行業是女裝、男裝、家裝行業，傳統領先行業繼續保持高速增長，新興潛力行業繼續獲得高速增長。今年的淘寶新勢力週，發佈了首份平台級服飾指南《銀針》。這份被部分年輕消費者稱為「服裝版米芝連」的指南，推薦了國潮、復古、極簡等8大類風格、私藏小眾店鋪和原創力「理事會獎」獲獎者，共240家服裝店鋪。 「有自己的特色」是入選指南的第一標準，希望在高銷量的服飾出現同質化的市場環境下，讓那些認認真真做服裝的賣家在淘寶上被看見。此外，像二次元、運動戶外等淘寶特色行業類別也繼續獲得高速增長。

同時，我們發現淘寶在新商家及新店的攜手推動下，創造出很多新物種，尤其能夠迎合年輕消費群的類目，包括像國潮、男裝、女裝下面各種漢服、Lolita等細分類目，亦有一些專門聚焦於潮流產品的商家。這反映了在面向消費者追求不同產品及服務體驗之際，淘寶致力與不同類型的商家豐富了整個平台的供應，由此也持續不斷加強了平台的活力。

構建營商環境 提供合適工具

更重要的一點是，在電商領域，用戶的增長不完全靠廣告，亦不靠在手機上預裝應用程式來獲客。在電商領域，最重要的用戶增長來自於平台上供給的豐富度，來自於任何一個用戶當他來到淘寶的時候，能不能找到他想要的商品，能不能發現驚喜，能不能跟商家建立關係，能不能建立關係以後還願意回來，看看他關注的商家有沒有推出新產品等等，所以在一切用戶增長上，最終的動作和方法，都是供給的培育和商家的培育。

談到對商家的培養和支持，能否提供優質的營商環境，也是電商平台發展的關鍵之處。淘寶的核心就是建設最好的產品工具體系，降低市場的准入門檻，降低商家的經營成本，使得商家在經營過程中更高效便捷，更加容易提供優秀的服務給消費者；過程當中必然會有市場競爭，但是這種市場競爭是良性的，最終讓更有特色、更有風格、更前沿，同時能夠做好服務和購物體驗的商家能夠突圍而出。

此外，我們在行業中率先引入電商直播，透過我們提供的工具，培養了一批又一批的網紅商家，憑著他們專業的選貨和帶貨服務，創出了一片天，引領直播電商的風潮，淘寶也不斷通過海量的品牌和商品供給，為淘寶主播的專業帶貨插上翅膀。截至2021年3月31日止12個月，淘寶直播的GMV超過5,000億元人民幣，按年增長超過90%。

在公平的市場機制之下，讓最有價值的供給，和最有經營能力的人浮現出來，這就是淘寶的靈魂。透過不斷優化自己的機制，不斷做好產品建設，這就是淘寶做到過去五年最高增速核心原因。