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【消費優惠】東海大閘蟹套餐75折　稻香指定現金優惠券買$1000送$500

精明消費 07:00 2021/09/02

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 東海飲食集團：大閘蟹套餐75折

「六月黃」雖然是大閘蟹的年輕版，但同樣肉質豐滿，亦有豐富的蟹膏。東海飲食現供應1位及4位「六月黃」套餐，套餐內有「六月黃」之外，還有其他精緻菜式，晚上8:00後惠顧，更可享75折！

    點擊圖片放大

2. 稻香：指定現金優惠券買$1000送$500

由9月1日至9月8日，稻香晚市及宵夜堂食現金優惠券，購買1,000元送500元！銷售時間為每天早上7時至下午5時，限量供應，售完即止。

優惠券只適用於晚市及宵夜時段之堂食消費，只適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香．茶居、稻坊、迎．潮、客家好棧及潮館全綫香港分店，優惠券有效日期至2021年12月31日。

優惠詳情

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3. 百佳網店：限定中華廚房盆菜早鳥優惠

即日起至9月5日，百佳網店推出預訂中華廚房盆菜早鳥優惠，盆菜包括有原隻鮑魚、花膠、日本瑤柱、蠔豉等，傳統盆菜（5人份／10人份）只需929元起，另有4人份急凍盆菜，只需598元。送貨期為9月9日至23日。貨品數量有限，售完即止。

預訂網址

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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