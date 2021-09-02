【好去處】追潮流賞名表　鐘表展＋時尚滙展　預先登記免費入場

今年的香港鐘表展及國際名表薈萃將會於9月8日至19日舉行，8日至12日期間於灣仔會展舉行，網上展則延續至19日。以往展覽只供業內人士參與，今年的特別開放予12歲或以上的公眾人士，預先登記更可免費入場。

鐘表展及國際名表薈萃首次以實體及網上混合模式舉行，實體展有超過150間參展商參展，展出不同風格的時尚腕表設計，由國際知名品牌的腕表，以至日常穿戴的時尚款式都可以找到。此外，設有「永恒歲月」特級展區，展示原件生產及原創設計生產的高級成表。

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入場人士更會獲贈優惠劵，可以6折至8折的價錢購買心頭好，更可參加「WatchxFashion」幸運大抽獎，贏取豐富獎品，包括多款時尚腕表、珠寶首飾及潮流服飾等。

另一方面，CENTERSTAGE香港國際時尚滙展亦於9月10至12日於會展舉行，有來自超過20個國家與地區的200多個品牌參展。是次展覽以「Chapter Infinity」為主題，寄語時裝界在後疫情時代以創意重燃設計靈感，探索無限可能，迎接新機遇。活動將會包括多個時裝表演，展出不同風格及具創意的時裝設計。

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兩個展覽的入場費皆為20元，公眾人士若想參觀可到以下網址預先登記，便可以免費入場。

香港鐘表展、國際名表滙萃登記網站

CENTERSTAGE香港國際時尚滙展登記網站

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責任編輯：李伊洛

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