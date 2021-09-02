【退休規劃】48歲夫婦擁逾4000萬資產　如何製造每月6萬被動收入提早退休？

距離退休愈來愈近，不少人開始考慮如何配置資產令退休生活更安穩。今次個案由《富足家庭認證導師》何芷美（Denise Ho）提供。劉先生過去運用借貸以增值資產，已成功累積一定財富，現階段希望把資產重整，逐步製造每月被動收入6至7萬元，如能達標就考慮提早退休，理想退休年齡為55至60歲。

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劉先生現年48歲，從事建造業項目管理及策劃工作，月入10萬元，太太是註冊護士，月入5萬元，育有兩名12歲及10歲的孩子。家庭開支主要由劉先生負責，太太會支付自己的保險保費及一些瑣碎費用，但毋須負擔雙方長輩生活費。劉先生每月收入大部分應付日常生活開支，盈餘不多，還未計算一家人的旅行娛樂開支，正常情況下，劉先生的每月收入及支出僅達平衡。Denise評估了劉先生現時的資產狀況，雖然物業價值很高，但帶來的被動收入不高，按揭貸款還進一步拖累收益率，股票的收益亦不理想，所以建議他考慮重新配置資產，為未來退休製造足夠現金流。

【背景】

姓名：劉先生及太太

年齡：同為48歲

職業：大發展商項目管理及策劃、註冊護士

家庭：已婚，育有一子一女，分別12歲及10歲

【現有資產】

港元及外幣存款：100萬元

強積金累算權益：150萬元

股票及基金：400萬元

自住物業：1,700萬元

自用車位：200萬元

香港及國內收租物業：3,020萬元

資產總值：4,170萬元（扣減未償還1,400萬元）

【家庭每月收支】

收入

每月收入：15萬元

租金收入：3.88萬元

開支

供樓：7.24萬元

家庭開支：3.6萬元

個人開支：1.5萬元

退休金供款：5,000元

保險保費：1,400元

【每月結餘】

盈餘：5.9萬元

劉先生現有100萬元現金，Denise認為劉先生應保存約等於6個月日常支出的金額為應急錢。另外，他有約300萬元投資於不同類別股票，包括大藍籌、美股及國企股等；債券基金100萬元，收取年度化收益近8厘，還有150萬元強積金累算權益。

物業方面，自住物業現值1,700萬元，按揭700萬元，另有一收租物業現值620萬元，尚有400萬元按揭，收租抵銷八成每月按揭供款，自付約3,000元。自用車位一個現值為200萬元，尚有60萬元按揭。此外，劉先生10年前在內地購入兩個物業，現已升值至2,000萬元人民幣，尚有200萬元按揭，扣除按揭後，每月淨租金約4,500元人民幣。

放棄租金套現重新投資

要達至期望被動收入的目標，Denise認為劉先生在內地的兩個物業是關鍵，劉先生也有打算從國內物業製造資金，其中一個方法是將物業加按套現，但他沒有內地工作戶口，銀行不會受理；至於在香港申請，只有少數中資銀行可以做內地按揭貸款申請，且只限於有規模的樓盤，審批非常嚴格，成功機會很低，因此這個不是可行方案。另一方面，因為這兩個物業已有一定升幅，如沽售將失去每月數千元的淨租金，但可套現資金約等值2,200萬港元，可投資在其他資產，收益比只有不多於2厘的租金收益率高。

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100法則配置不同資產

現時劉先生的投資組合除了物業以外，最主要是股票及基金，保證成分高的穩健金融產品欠奉。若要平衡風險，Denise建議可運用「100法則」，將套現資金及扣除自住物業後的資產配置到不同資產，52%在進取資產，包括股票，資本增值型基金及投資物業等，其餘48%便應選擇平穩收益類資產，包括派息型基金，儲蓄型保單及年金等。如願意承擔多些風險，可考慮利用保費融資策略提升收益率，但申請前要了解運作模式及風險。

按估計，新組合整體能達到劉先生期望的每月被動收入目標。Denise還提示劉先生，由於資產類別及數目不少，子女又未成年，應做好遺產承傳的安排，以確保資產能按自己的意願傳承，最基本便是成立遺囑。

製造收益前，要先管理好個人風險，而保障方面，劉先生15年前已投保人壽保障150萬元，危疾保障50萬元，醫療保障包括有公司的團體醫療及個人投保了自願醫保的基本計劃。看似全面，但不足夠，因香港的物業及車位已有1,160萬元按揭，萬一劉先生因疾病或意外而早逝，保險賠償金起碼要有這筆金額，讓家人不用擔心居住需要。他現有危疾保障額偏低，但要加大保障又保費不輕，所以建議他應該將部分資金用作購買儲蓄型保單，製造專為應付和患病有關支出的儲備，以備不時之需。最後，當然一家四口都要安排保障全面的醫療保險。

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【原文刊於第720期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。