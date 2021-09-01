  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

按揭現金回贈須知

博客 16:15 2021/09/01

分享：

近年銀行會向按揭借款人提供現金回贈，但當回贈高於貸款額1%，卻會有一定限制，有時更可能會影響借款額。

情景1：現金回贈不逾貸款額1%

無論按揭成數是多少、都不會影響實際的借款額或回贈金額。

例如樓價800萬元，假如借款人申請的是標準6成按揭，現金回贈1%，按揭借款額便是480萬元，現金回贈為4.8萬元。
比較特別的是按揭保險，無論按揭成數多少，現時一般銀行為按保客戶提供的現金回贈會以6成借款額計算。例如樓價800萬元物業，借款人申請9成按揭保險，借款額為720萬元，現金回贈1%以樓價6成計，回贈額會是4.8萬元。

情景2：現金回贈高於貸款額1%

此種情況下，回贈金額＋貸款額不可高於金管局的相關指引，有可能影響借款額。

例如樓價800萬元，標準按揭成數上限是6成，即480萬元。如果借款人申請5成按揭，借400萬元，即使銀行提供貸款額2%即8萬元回贈，由於借款額400萬元＋回贈8萬元是408萬元，不超過6成的限制。因此借款額及回贈都不受影響。

如果按揭成數本身已達指引上下，而現金回贈高於1%，銀行一般實務上的操作，是將借款額由原有上限的按揭額扣除。例如樓價800萬元，借款人申請6成按揭，銀行提供1.5%回贈。由於回贈額高於1%，要計算入借款額內，總額不可高於6成的限制，銀行一般會以（800萬ｘ6成）—7.2萬元，作為貸款額，即472.8萬元作為借款額，回贈為7.2萬元，兩者相加，不逾6成的限制。

【遇上「絕世筍盤」也要小心？按此

如果是按保，假設樓價800萬元，申請9成按揭即借720萬元，銀行提供1.5%現金回贈。現金回贈為800萬元的6成的1.5%，即7.2萬元。720萬元＋7.2萬元超出9成的限制，一般處理手法便是將貸款額根據回贈相應下調至712.8萬元。當然，如果借款人的預算緊張，寧可盡量提高借款額，也可要求銀行將回贈定於1%，在此情況下，便可借720萬元，回贈為6成的1%，即4.8萬元。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

博客 - 遇上「絕世筍盤」都唔好開心住　成交價太低　按揭或被拒批
2021/08/25
遇上「絕世筍盤」都唔好開心住　成交價太低　按揭或被拒批
博客 - 想做「包租公」　按揭算盤要怎打？
2021/08/18
想做「包租公」　按揭算盤要怎打？
博客 - 樓花延遲交樓　對按揭申請有何影響？
2021/08/11
樓花延遲交樓　對按揭申請有何影響？
博客 - 唔想計錯數被逼撻訂？　教你如何見招拆招
2021/08/04
唔想計錯數被逼撻訂？　教你如何見招拆招
博客 - 按揭保險的投資應用　如何完成物業「一開二」大計
2021/07/28
按揭保險的投資應用　如何完成物業「一開二」大計
按揭貸款 物業按揭 按揭保險 現金回贈 物業 樓價 銀行

下一篇文章

木村拓哉日劇《摘星廚神》令日本酒需求急升　侍酒師推介受歡迎葡萄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？
【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？
木村拓哉日劇《摘星廚神》令日本酒需求急升　侍酒師推介受歡迎葡萄
木村拓哉日劇《摘星廚神》令日本酒需求急升　侍酒師推介受歡迎葡萄
強勁增長的雲端數據股　Snowflake是長綫具潛力的股票？
強勁增長的雲端數據股　Snowflake是長綫具潛力的股票？
博客 - 【虛擬貨幣】PayPal允英用戶作加密貨幣交易　比特幣突破5萬美元後窄幅上落
【虛擬貨幣】PayPal允英用戶作加密貨幣交易　比特幣突破5萬美元後窄幅上落
【Nothing ear（1）】新晉真無線耳機Nothing ear（1）　物超所值音質更勝AirPods Pro
【Nothing ear（1）】新晉真無線耳機Nothing ear（1）　物超所值音質更勝AirPods Pro
博客 - 【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！
【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！