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【理財二三事】點解有記帳但儲不到錢？　3個貼士幫你善用記帳好好理財

個人增值 18:55 2021/09/01

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【理財二三事】點解有記帳但儲不到錢？　3個貼士幫你善用記帳好好理財

好多人都話記帳可以幫助慳錢儲錢，但有沒有發現即使自己已經用記帳Apps去記下每天的支出，但自己卻沒有因此而變得有錢，反而更讓自己添加壓力？為了省錢，這個不可以買那樣不可以買，原本以為只要有記帳便可以避免成為月光族，最後發現錢沒有省下，有時候更犧牲健康及對自己的投資！如何才可以善用記帳習慣幫自己好好理財？以下有3點你要知！

提醒1：記帳不會讓你省錢　認真省錢才會！

記帳可以節省金錢？但事實是即使有記帳，有些人仍然可以照樣花費很大。要知道記帳只是一種輔助工具，認真省錢才是最重要。若你只記帳卻沒有定期作出審視，其實是沒有甚麼效用。有些人不記帳也能省錢，關鍵在於有沒有養成「省錢習慣」，例如你每天都必定要買杯咖啡給自己，那你每天都記下自己這項支出，其實沒有為自己省下金錢。記帳的功能是幫你認識個人花費習慣，進而改變習慣。如果不改善消費習慣，那再怎麼努力記帳都是沒用的。

提醒2：記帳1整年？記3至6個月已足夠！

你維持記帳的習慣會維持多久？你有沒有發現即使維持1年時間，你還是沒有儲到很多錢呢？其實記帳是為了幫助了解個人支出，只要記帳3至6個月，你已經可以審視個人支出習慣，如果你已經能控制每月開支，其實並不需要持續記帳。人的消費習慣每過1至2年會有大大小小改變，所以每過一段時間再重新記帳數個月，更能幫助了解個人花費，繼而再作出調整便可以。

在記帳時你不一定要將每一分毫也記得清清楚楚，有個大約數也可以，但關鍵在於不要忘記金額較大的數字！例如學費、家用、電費及房租等，這些高金額的消費往往對個人財政影響最大。

提醒3：記帳之餘不要過度虧待自己

節儉是美德，不過省吃儉用也是有極限，若你為了省錢而過度虧待自己，反而很難儲錢。有一些錢是不能省的，例如健康的錢，若你身體有小毛病，應盡早去作出檢查或就醫，健康出現小問題拖下去而沒有及早處理，最終可能引發更大問題，到時所花費將會更多。

另一方面，投資自己的錢亦是不能省，不要為了節省一點點的金錢而選擇無效率的學習，投資個人學習或增值的錢花了，將來也能賺回來。如果錢花得值得，花多不會錯；如果錢花得浪費，就花一點也不值得。

 

責任編輯：陳玉蓮

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