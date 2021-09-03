【消費優惠】Starbucks指定大杯裝手調飲品$20　J.CO買半打冬甩送$20現金券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Starbucks：指定大杯裝手調飲品$20

Starbucks推出Back to School優惠，由9月1日至9月7日期間，於分店以購買指定大杯裝手調飲品，只需20元，購買次數不限。優惠數量有限，售完即止。

三重金絲燕麥奶紅茶

可可金絲燕麥奶紅茶

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2. J.CO：買半打冬甩送$20現金券

由即日起至9月5日，J.CO Donuts & Coffee推出冬甩限時優惠，買半打冬甩送20元現金券；買一打冬甩送50元現金券。

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分店地址及電話：

中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖（2506 3668）

灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖（6982 8282）

旺角彌敦道585號富時中心地下1，2號舖（2952 2121）

優惠詳情

3. 一幻拉麵：9日壽星免費嘆拉麵

一幻拉麵尖沙咀店開業3周年優惠，9月生日的顧客於正日惠顧可免費品嘗拉麵；在9月內惠顧可享半價拉麵優惠。生日優惠只供堂食，壽星需出示身份證明文件。

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地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OTG59號舖

電話：3105 1199

撰文：hket小編

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