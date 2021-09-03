【消費優惠】Starbucks指定大杯裝手調飲品$20　J.CO買半打冬甩送$20現金券

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【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月2日）
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Starbucks：指定大杯裝手調飲品$20
Starbucks推出Back to School優惠，由9月1日至9月7日期間，於分店以購買指定大杯裝手調飲品，只需20元，購買次數不限。優惠數量有限，售完即止。
2. J.CO：買半打冬甩送$20現金券
由即日起至9月5日，J.CO Donuts & Coffee推出冬甩限時優惠，買半打冬甩送20元現金券；買一打冬甩送50元現金券。
分店地址及電話：
3. 一幻拉麵：9日壽星免費嘆拉麵
一幻拉麵尖沙咀店開業3周年優惠，9月生日的顧客於正日惠顧可免費品嘗拉麵；在9月內惠顧可享半價拉麵優惠。生日優惠只供堂食，壽星需出示身份證明文件。
地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OTG59號舖
電話：3105 1199
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選