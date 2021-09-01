▲ 借錢都未必係一件壞事！點解呢？

在許多情況下，借錢被認為是應該避免的事情。畢竟，如果你貸款，你必須支付利息。你需將未來的收入用於還款，這會降低你未來的財務靈活性。然而，現實情況是，在某些情況下，獲得貸款是一件好事，以下是其中的2個。

1. 貸款提高了你的淨資產

有時，你可以借錢買一些實際上會讓你長期變得更富有的東西。最好的例子之一是物業按揭貸款。現時物業貸款利率仍十分低，甚至可以從稅款中扣除利息。此外，購買有價值物業可以為你建立資產，停止在租金上付出金錢，並有望從不斷上漲的樓價值中受益。

另一個很好的例子是商業貸款。如果你可以用低利率借入資金去開展有利可圖的業務來增加收入，那樣做可能會是一個明智的決定。但需要提醒你的是，做生意前要做足研究，你自己也最好有相關經驗。你需要考慮借款成本與通過貸款獲得資產的未來價值，以確定債務對你是好是壞。

2. 貸款使償還債務變得更平和容易

在某些情況下，私人貸款實際上可以使償還債務更容易。如果你可以獲得低息私人貸款進行再融資或整合債務。舉例來說，你欠信用卡很多錢，目前收取20%的利息。如果你合資格以9%年息獲得私人貸款以還清信用卡，那麼新的私人貸款可以將你的利息降低一半。如果你能以低於當前債務的利率獲得新貸款，再融資可能是一項非常明智的財務舉措。如果你使用新貸款償還多筆債務，這種債務整合實際上可以使還款更便宜，因為你每月只需支付一筆較低的利息。

結語

如你所見，貸款可能是一件好事可以有不同原因。最大的問題不是「私人貸款不好嗎？」或者「其他類型的借貸是壞的嗎？」。相反，你應該問問自己你在用債務做甚麼。如果你將其用作改善財務狀況的工具，那麼這是一件好事。但是，如果借款是為了為你負擔不起的生活方式，就要三思而後行。

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