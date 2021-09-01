【移民愛爾蘭】Bartra：今年處理20宗投資移民申請　涉資高達2億港元

▲ 【移民愛爾蘭】Bartra：今年處理20宗投資移民申請 投資總額高達2億港元

愛爾蘭地產發展商旗下投資移民子公司Bartra Wealth Advisors（Bartra）公布，今年已處理約20宗愛爾蘭投資移民計劃（IIP）申請，涉及投資總額高達2億元。

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Bartra表示，今年已處理約20宗愛爾蘭投資移民計劃（IIP）申請，投資總額高達2億元。當中有4宗申請是從打算透過申請BNO「5+1」方案移民英國，但最後決定選擇申請愛爾蘭IIP。

隨行子女可享免費教育

Bartra區域經理林卓霆表示，部分客戶透過BNO申請移民英國的同時，會申請愛爾蘭IIP以獲得雙重保障。透過IIP移民愛爾蘭，只需4至6個月時間快速審批，每年只需入境1天，即可保留其居留權。此外，投資移民愛爾蘭的申請人的隨行子女，亦可以享受愛爾蘭的免費教育和自由選擇學校，而愛爾蘭教育屬國際級，全球排名第7。

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該公司現時提供當地公屋及療養院的投資移民項目，分別為3年期及5年期，均設100%投資本金保障。至於靈活性上，IIP申請者的資產證明除了現金，亦可以是股票、基金、保險單現金價值、樓宇、甚至是車位或能估值的名畫和收藏品等等。

責任編輯：李瑩

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