【虛擬銀行】Mox Bank慶開業一周年推優惠　完成任務享1%活期存款利率

虛擬銀行Mox Bank開業1年，吸引大概16萬名客戶及接近56億港元存款，並向客戶派出超過3,000萬元存款利息。為慶祝開業1周年，Mox推出3項特別優惠，包括1%年利率、Mox推薦共賞計劃及金屬Mox Card幸運抽獎。

【Mox Bank再減活期存款利息 年利率降至0.5厘 50萬1年袋少750元：按此】

每月完成2項任務 享1％年利率

在9月至10月期間，客戶參與「Mox Bonus」推廣計劃，可享額外0.5%年利率，計及基本存款年利率合共享1%年利率，此優惠適用於50萬元或以下的Mox存款。在推廣期內，參加者需要在相關月份分別完成2項任務，包括所有戶口總存款結餘達5萬元或以上，並於Mox Card累積每月消費最少滿4,000元（包括Mox Credit或用Mox Card透過Mox戶口消費），便合資格在當月份其後的日子賺取額0.5%獎賞年利率，即當月可享1％年利率。

推薦5位朋友開戶 獲1,000元現金獎賞

在9月期間，Mox推出推薦共賞計劃。若成功推薦朋友用你的邀請碼開立戶口，並於開戶當天至其後30天內，被推薦人以電子或實體Mox Card消費滿200元即屬成功推薦。成功推薦1名朋友開戶，推薦人可獲100元現金獎賞；當成功推薦第2至5名朋友開戶，推薦人可獲得每位50元遞增式獎賞。換言之，若成功推薦5位朋友開戶，推薦人合共可獲1,000港元獎賞。如成功推薦第6位或以上朋友開立Mox戶口，每成功推薦1名朋友開戶享100元獎賞。另外，若好友開設Mox戶口並申請Mox Credit，並消費滿200元，推薦人可獲200元現金獎賞。

推薦朋友開戶 抽金屬Mox Card

另外，在9月期間，客戶每成功推薦1位朋友開戶，並於11月8日前收到相關現金奬賞。除了可獲推薦共賞計劃的現金獎勵外，更可獲一次贏取限量版金屬Mox Card的抽獎機會。推薦愈多朋友申請，就可獲得愈多抽獎機會。

責任編輯：曹佩鈞

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