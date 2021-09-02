【財務自由】熱衷FIRE　望6年儲150萬美元實現財自　29歲設計師6招鋪路提早退休

你有想過自己能在幾多歲達到財務自由？你覺得要有幾多錢才能實現財務自由？美國一位平面設計師Catie經營網上理財網誌，現年29歲的她，目標要在35歲時儲夠150萬美元，以達到財務自由。她在網誌中分享自己的投資策略及建議，究竟她有甚麼心得和計劃可以提早實現財自？

綜合外媒報道，Catie在26歲時一直夢想在洛杉磯過着普通的生活、跟上最新潮流、做想做的事，於是便開始認真計劃未來。她崇尚近年大熱的「FIRE」（Financial Independence, Retire Early）運動，並希望用6年時間盡量投資以增加儲蓄及滾大財富。現時她在各個投資組合中共投資約37.5萬美元，她表示若市場趨勢正常，預計35歲便可實現財自，比一般人提早30年退休。Catie在網誌分享她利用FIRE達成目標的方法，並有以下6個建議。

1. 算計每年開支定儲蓄目標

FIRE運動提倡擁有「個人一年開銷之25倍」的存款，以達到財自，因此儲錢前首先要了解自己每年開支花費多少。假設退休後每年開支預計約6萬美元，Catie則需要150萬美元（6萬美元ｘ25＝150萬美元），有明確目標地儲錢，會更容易成功。

2. 改變消費習慣

有記帳習慣可以令你更清楚知道錢用在甚麼地方，當連續紀錄數月後，你便會知道錢大多花在哪裡，以此作調整。例如Catie每個月定期會花300美元在做頭髮護理、美容等服務，又會購入會籍，導致她每個月超支，於是Catie決心減省這些不必要的支出。

3. 增加收入

Catie曾在廣告公司工作，人工捉襟見肘，但同樣的學歷和技能其實能讓她得到更好的待遇，於是她便轉到科技公司擔任平面設計師，換取更好的薪酬待遇。Catie認為，增加收入不一定要花錢進修，讓自己已有的技能在收入更高的公司裏發展亦是好方法。

4. 設立多個投資帳戶

要提早財自，積極儲蓄和減省開支固然重要，但最重要是如何利用省下來的錢投資。Catie主要投資指數基金，並透過美國401(k)退休福利計劃、個人退休金帳戶（IRA）、健康儲蓄帳戶（HSA）等不同的儲蓄帳戶進行投資。

5. 與家人同住減省開支

想愈早達到財自，就要省下不必要的開支。Catie因疫情關係搬回與家人同住，雖然這不是她原本計劃的一部分，卻意外能令她省下租金，加快達到目標。

6. 儲錢同時享受生活

大部分FIRE運動倡議者都會將收入的80%儲起，不過Catie認為儲錢是漫長的路途，雖然堅持的同時也要享受，不然就沒有動力儲錢。若每個月將大部分資金儲蓄會令自己失去生活樂趣，所以她會「有意識地花錢」，例如仍然會與朋友吃喝玩樂、去旅行，而是集中在一些昂貴及不必要的項目上削減開支。

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責任編輯：嚴熹曼

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