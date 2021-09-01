【保險調查】上半年本港總毛保費逾3千億　內地客新單跌9成

保險業監管局近日公布2021年上半年本港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到3,070億港元，因受部分短期儲蓄壽險保單的保費繳付模式影響，較去年同期下跌2.2%。

本港上半年有效長期業務的保費收入總額為2,736億元，按年下跌2.4%。除個人人壽及年金（投資相連）業務有上升59.2%，保費收入為202億元外，其餘業務包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及退休計劃業務，分別下跌4.9%至2,262億元，及跌8.4%至239億元。

另一方面，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為805億元，上升22.9%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，以及投資相連業務，其新造保單保費分別為670億元及134億元，各上升10.3%及192.2%。2021年上半年保險公司共發出約31,000份合資格延期年金保單，並帶來22億元保費，佔個人業務總額2.7%。

內地客新單跌9成

內地客新造業務保費從去年上半年的62億元收縮至今年同期約2億元，按年下跌96.5%，佔個人業務總額0.3%。這些保單約97%均非一筆過支付；危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為38%、33%和20%。

至於一般業務，上半年一般保險業務的毛保費為334億元，按年下跌0.3%，淨保費則為221億元，按年下跌3%，整體承保利潤由6.24億元升至7.94億元。

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責任編輯：嚴熹曼

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