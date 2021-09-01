【ESG】「契媽」染指ESG擬推透明度ETF　追蹤指數剔除酒、賭博及石油等行業

▲ 【ESG】「契媽」擬推透明度ETF 追蹤指數剔除酒、賭博及石油等行業

環境、社會和治理（ESG）近年備受投資者關注，科技股女股神、契媽Cathie Wood管理的方舟投資（Ark Investment Management）亦有參一腳。據《彭博》報道，方舟投資的文件顯示，該基金計劃推出一個新ETF，名為透明度ETF（Transparency ETF），該ETF的追蹤指數將不包括酒、銀行、石油和天然氣等行業。

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新ETF主打透明度 剔除部分行業

報道指，新ETF名為透明度ETF，所追蹤的指數將不包括酒、銀行、石油和天然氣等行業，而指數包含的100間企業中，主要為科技和消費公司，如Salesforce（美：CRM）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：APPL）及Nike（美：NIKE）等。有市場人士認為，新ETF會是Ark的ESG主題ETF。

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如獲得批准，該ETF將成為方舟今年內新推出的第二隻ETF。今年3月，方舟投資成立了一隻太空主題的ETF（美：ARKX），該基金自成立以來已上升約4%，目前擁有超過6億美元的資產。而ARK的旗艦ARK創新ETF（美：ARKK）資產規模高達225億美元，但年初至今只上漲了2%，而標準500指數的漲幅則超過20%，ARK創新ETF的表現跑輸大市。

責任編輯：李瑩

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