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【大灣區】保監局與內地及澳門簽訂備忘錄　促進三地金融服務創新協作

個人增值 15:05 2021/09/01

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保險業監管局分別與中國銀保監及澳門金融管理局簽訂了金融科技合作諒解備忘錄，促進三地監管機構在金融服務創新方面的協作，並考慮合辦有關應用新型金融技術的聯合創新項目。

【珠海市醫保局首創「政銀醫」模式　上半年港澳台居民投保人數增近1.2倍：按此

保監局行政總監張雲正表示，諒解備忘錄將有助深化香港、內地和澳門在創新和科技方面的合作，為加強粵港澳大灣區金融業互聯互通的過程注入動力，令人流和資金流得以改善，為不同行業和專業帶來裨益。

中國銀保監會副主席周亮表示，近年內地金融與科技深度融合，金融數字化轉型持續推進，更好地滿足了企業和個人的金融需求。在抗擊新冠疫情、支持精準脫貧、激發經濟動能、增進民生福祉等方面，金融科技發揮了重要作用。是次簽訂金融科技合作諒解備忘錄將有助內地與香港共同防範保險業風險跨境傳染，打造開放、包容、安全的金融科技生態環境。

澳門金管局行政管理委員會委員黃立峰表示，保險科技未來必將為保險業帶來更多挑戰，澳門金融管理局及保險業監管局簽署的金融科技合作諒解備忘錄將開啟監管合作的新時代。相信藉着創新意念共用與資訊交流，香港和澳門的保單持有人可以享受更個人化的客戶體驗，同時消費者權益可更加得以鞏固。


責任編輯：鄭樂怡

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