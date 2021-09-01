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【財金投資名家講座】避開監管風險　黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/01

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中國近月收緊不同行業的監管，相關行業的中資股份顯著受壓，投資者應如何在選股上避開政策風險？從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，教你揀選受惠國策的股份，以及分析比亞迪 （01211） 技術走勢。

聯想轉型至軟硬兼備　前景可觀

黃瑋傑表示，監管浪潮下，投資者選股要更謹慎，宜選擇有國策支持的行業。他分析指，即使科技行業面臨監管，仍有相關生產鏈的行業未有受影響，例如是芯片業及半導體行業。由於中國積極扶持國內芯片生產，以減低對入口芯片的依賴，他尤其看好芯片股。

科技股方面，他認為聯想 （00992） 首季業績理想，除了個人電腦的收入以外，智能手機收入增加，而基礎設施業務虧損收窄，加上解決方案服務增長迅速，有望由硬件股轉型至軟硬兼備，估值有望可上調，前景可觀。

受惠碳中和　風電股可看高一綫

受惠碳中和的願景，近年積極發展電動車的比亞迪，股價曾一度直逼300元關口。黃瑋傑分析指，比亞迪目前升勢有秩序，相信其升浪未完，有望上試300元關口，期間或出現短暫調整，支持位暫看255元、240元。若突破300元，則可有望上衝320元。

對於碳中和受惠股，黃瑋傑認為光伏股易受產品價格影響，會較為波動；相反，由於電價相對平穩，他更為看好風電股。他認為，風電行業主要受其發電裝置容量及供應是否穩定影響，其可預測性較高。對於風電股，他較看好大唐新能源 （01798）龍源電力 （00916）新天綠色能源 （00956） 及信義能源 （03868）

0:10 - 1:33　監管密集出台　如何從選股避開風險？

1:40 - 2:55　聯想轉型至軟硬兼備　前景可觀？

3:00 - 5:10　電動車大趨勢　比亞迪有望上衝320元？

5:15 - 7:10　碳中和受惠股　風電股可看高一綫？

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【第一集：黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇）：按此

【第二集：黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？（一按即睇）：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

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欄名 : 財金投資名家講座

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