【消費優惠】中秋送禮 買恆香月餅禮盒或禮券 享優惠價兼獲額外現金券 精明消費 10:30 2021/09/02 分享： 中秋快到，又係送禮嘅時候。恆香推出2款限量中秋福袋，包括：人氣流心奶黃月餅、七星伴五黃禮盒、雞蛋卷等。如果買月餅禮盒或禮券，更可獲額外現金券或禮券！包括買2盒送10元優惠券，3盒送50元臘腸優惠券等。優惠期至9月21日。 ▼點擊圖片放大 分店地址 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Juicy Burger芝士雞堡／雞扒沙律買一送一 今日 【消費優惠】Juicy Burger芝士雞堡／雞扒沙律買一送一 【疫苗抽獎】機管局鼓勵打針送5萬張機票 9月16日起接受登記 2021/09/01 【疫苗抽獎】機管局鼓勵打針送5萬張機票 9月16日起接受登記 【中秋節2021】想寄月餅給海外親友？ FedEx推6折運費優惠 2021/09/01 【中秋節2021】想寄月餅給海外親友？ FedEx推6折運費優惠 【消費優惠】雀巢eShop快閃優惠 精選雪糕、雪條及冰凍甜點低至7折 2021/09/01 【消費優惠】雀巢eShop快閃優惠 精選雪糕、雪條及冰凍甜點低至7折 【消費優惠】Pizza Hut千島海鮮迷你批＋意式迷你腸拼脆薯格$40 2021/09/01 【消費優惠】Pizza Hut千島海鮮迷你批＋意式迷你腸拼脆薯格$40 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 蛋 月餅