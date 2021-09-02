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【消費優惠】中秋送禮　買恆香月餅禮盒或禮券　享優惠價兼獲額外現金券

精明消費 10:30 2021/09/02

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中秋快到，又係送禮嘅時候。恆香推出2款限量中秋福袋，包括：人氣流心奶黃月餅、七星伴五黃禮盒、雞蛋卷等。如果買月餅禮盒或禮券，更可獲額外現金券或禮券！包括買2盒送10元優惠券，3盒送50元臘腸優惠券等。優惠期至9月21日。

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撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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