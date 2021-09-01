【移民英國】人工高過律師建築師！　英國貨車司機嚴重缺人　企業加薪搶人年收入可逾57萬

移民後找工作，高學歷人士未必一定吃香，反而需要體力勞動的工作更容易找，人工甚至更高！英國因大型貨車司機嚴重不足，有超級市場甚至將年薪金提高至53,780英鎊（約57.7萬港元）以吸引工人，人工比當地的律師、建築師更高！

現時英國大型貨車司機的平均年齡為55歲，受疫情、脫歐、低工資、勞動力老齡化等因素影響，英國貨車司機人手短缺，難以培訓新司機，導致現時全國共缺少約9萬名司機。缺少貨車司機影響超市、餐廳、酒吧的貨物供應，當地麥當勞亦因為供貨不足而未能提供所有食品。

影響超市食肆供應鏈

英國連鎖超級市場Waitrose就因此而以高薪招聘貨車司機，希望儘快解決行業人手不足的問題。Waitrose提供予貨車司機的年薪比當地教師、律師和建築師的工資高，甚至比Waitrose總部的金融分析師（年薪約46,700英鎊、約50萬港元）更高，相當可觀。

■呢10個職業年薪都唔夠司機高■





















不過高人工也意味着工作並不會輕鬆，工作條件差亦是難以招聘新員工的原因之一。貨車司機每日工作的9至10小時中，幾乎所有時間都需要在貨車上度過，休息亦只能停靠在油站，長途行駛時更可能需要睡在駕駛室。

現時除了Waitrose外，其他連鎖超市及物流公司如Tesco、M&S等都相繼調高貨車司機人工，並同時要求英國政府將司機添加到短缺職業名單中，允許新員工申請技術工人簽證（Skilled Worker Visas），以儘快解決行業人才不足的問題。

咁高人工，你又有無興趣做？

【報告：英僱主招聘意欲強 移英搵工做邊行？5大行業求才若渴：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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