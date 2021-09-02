adidas兵分四路搶灘　跑步＋動漫＋懷舊全面出發

近日adidas的新聞多籮籮，例如準備將旗下的reebok賣走，同時又就三間條子商標起訴高級時裝品牌Thom Browne，而品牌更馬不停蹄在這個8月份一口氣兵分多路推出不同系列，以此力抗最近nike先後與sacai和Travis Scott全球瘋搶的人氣。

▲ irror 3子（由左至右：Lockman、Ian、Anson Ko）一起穿上adidas與矽谷科技公司Carbon位於開發的4DFWD Pulse跑鞋。（圖片由品牌提供）

▲ 4DFWD Pulse跑鞋有趣的地方在於創新中底設計，加入傾斜角度鞋踭支架，能夠精為跑者帶來的流暢跑步體驗。（$1,399/adidas sportswear Collective/圖片由品牌提供）

▲ 這一對正是最新開發的4DFWD跑墓，有黑和白色可供選。（$1,799/adidas sportswear Collective/圖片由品牌提供）

4DFWD Pulse最強中底跑鞋

購買球鞋，除了外觀外，最重要的是鞋底的設計是否令穿者著得舒服，繼品牌首創的BOOST中底後，其實比BOOST更厲害，結合運動員數據與精準的3D打印技術Digital Light Synthesis的4D中底，早在2017年開始由矽谷科技公司Carbon 開發，直至年多前才逐一慢慢推出市場。

最初擁有這鞋底的球鞋索價昂貴，而隨著科技的主步，剛剛推出擁有這中底的4DFWD球鞋，售價已經可以去到$1,400左右，可說是為跑步選手帶來跑得更快速的體驗，因為這對跑鞋的中底是由500萬網格結構中篩選出的完美幾何設計，比上一代 4D中底提升300%向前推進力，落地仿如踩在緩震氣泡墊，而據說豐富的回彈力可以減少11.8% 重量，如此神奇，看來大家要買對試試。

▲ 經日本國寶級設計師Yohji Yamamoto監修下的AJATU RUN跑鞋，大家可會對它另眼相看？（售價未定/Y-3圖片由品牌提供）

▲ 復古外型的AJATU RUN跑鞋，鞋面應用絨皮皮革，分層針織物和透氣網眼縫製而成。（圖片由品牌提供）

Y-3 加入跑鞋行列

adidas與日本時裝大師Yohji Yamamoto合作推出的Y-3系列，已經超過十多年時間，一直以來，不少獨得的鞋款和中底設計都會首先在該系列裏曝光。雖然一直以來，在Y-3旗下不少球鞋都是以靚為本，背後絕對不適宜真正落場做運動。

但世事總有例外，例如剛推出的AJATU RUN和Y-3 QISAN COZY就標榜是兩對漂亮而又可以落場的真正跑鞋。兩者都以黑白色外觀為主，非常相似，鞋面應用絨面革、分層編織織物和透氣網眼的混合材料製成，而中底用上adidas的Lightstrike緩震技術，整體上由外型到設計未算得上是石破天驚，但當冠上Yohji Yamamoto的名字時會否叫大家看高一線？

▲ 與Disney聯乘又怎會少了Marvel的超越英雄？這次找來《銀河保衛隊》的Gamora。（$899/adidas Originals/圖片由品牌提供）

▲ Stan Smith X Disney並非首次聯乘。（$999/adidas Originals/圖片由品牌提供）

▲ 設計製作一絲不苟，就連鞋舌和鞋墊都印上豬小姐和青蛙先生的肖像。（圖片由品牌提供）

▲ 設計製作一絲不苟，就連鞋舌和鞋墊都印上豬小姐和青蛙先生的肖像。（圖片由品牌提供）

Stan Smith無限聯乘Disney

Stan Smith作為adidas一對在全球賣得最暢銷的鞋款，曾先後與不同品牌作出聯乘，每年所推出的特別版多得叫人眼花繚亂，今次又再第N次夥拍Disney，能否吸引大家注意，還要看看它的造化。

但值得叫人嘉許的是這一個聯乘鞋款，鞋身全用上純素物料及高性能環保物料PRIMEGREEN製成，至於圖案所揀選的角色別出心裁地從Disney、Pixar及Marvel中挑選了以綠色為主調的人氣角色（Stan Smith元祖顏色是綠和白），當中包括青蛙先生Kermit、大眼仔Mike、Marvel的Gamora等。

留意的是每對鞋款左右腳的鞋面圖案、鞋身壓紋、玩味印花、鞋帶釦環、鞋舌標籤與鞋墊均添上各個角色的細節，例如兩邊不同的鞋帶釦環與後跟顏色，Stan Smith鞋舌的標誌性圖案中每邊換上不同角色的肖像，喻意獨自堅持環保不易，但當與朋友攜手必能有所成果。

▲ 橙藍色的RETROPY E5，鞋款源自70年代推出的Racing 1球鞋。（$999/圖片由品牌提供）

▲ 中底是大家耳熟能詳BOOST中底。（$999/圖片由品牌提供）

當復古遇上科技RETROPY E5

其實大家都知道adidas的系列可為走復古老線adidas Originals和真五落場運動的系列，不過隨著大家對球鞋的舒適感要求更高，今天的adidas Originals在設計上維持復古的外貌時，在背後都要注入新科技，最好的例子是剛推出的RETROPY E5球鞋。

球鞋以70年代的Racing 1輪廓為本，，鞋面改用尼龍和?皮材質拼接組合，並全新搭載BOOST科技中底，而富紋理質感的鞋舌則呼應當年Racing 1設計，合共3色選擇，喜歡retro設計的朋友，可要留意這一對經改造過來的懷舊球鞋。

產品查詢：adidas sportswear Collective（2983 8381）、adidas Originals（2504 2186）、Y-3（2730 7115）