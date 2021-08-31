【KOL】華置旗下六大商場舉辦「#藝造KOL企劃」　送總值30萬購物現金券

華人置業集團 （00127） 管理的六大商場TheONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城將於9月1日起舉辦「#藝造KOL企劃」，邀請顧客化身商場KOL，發揮藝術細胞拍下人人讚好的相片，競逐總值30萬元的購物現金券。

顧客只需要在六大商場「拍照打卡」及追蹤打卡商場的Instagram專頁，然後於9月1日起上傳相片至個人Instagram帳戶並於帖文加上標籤「#藝造KOL企劃」及「#『相關商場Instagram名稱』」，再於9月30日或之前，填寫活動表格並上載Instagram截圖（包括用戶名稱、相片、「#藝造KOL企劃」與「#『相關商場Instagram名稱』」Hashtag及讚好數目），即成功參加活動。

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相片的讚好數目最多兼達到各級別最低要求的500名參加者，將獲贈價值由200元至1,000元的TheONE或皇室堡購物現金券乙份。此外，所有參加者均可獲贈TheONEClub或WINDSORCLUB會員積分1,000分。得獎結果將於10月11日在六大商場之社交平台公布。

全民 KOL 獎賞級別 KOL 級別 Like 數最低要求 獲得現金券價值 獲得會員積分 名額 特級 500+ HK$1,000 1,000 分 100 一級 400+ HK$800 1,000 分 100 二級 300+ HK$600 1,000 分 100 三級 200+ HK$400 1,000 分 100 四級 100+ HK$200 1,000 分 100

值得注意的是，參加者的Instagram帳戶須設定狀態為公開、於6月1日前開設及擁有至少500名粉絲。若個別KOL級別的合資格得獎者數目超過100名，將由相片讚好數目最多者獲贈該級別的購物現金券。未能獲贈該級別購物現金券的參加者，視作下一級別的合資格得獎者。

另外，參加活動照片得到最多人讚好的參加者，將獲邀參與六大商場日後舉辦的宣傳活動，成為真正代表商場的KOL。

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責任編輯：鄭樂怡

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