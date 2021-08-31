【疫苗抽獎】中華廠商會疫苗獎賞首輪抽獎結束　終極大抽獎9月底舉行（附登記詳情）

香港中華廠商會舉行「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃首輪大抽獎結果已經出爐，幸運兒將獨得100萬港元信用卡免找數簽帳額，並有專人與得獎者聯絡。

下一輪抽獎為終極大抽獎，將於9月29日舉行，與首輪抽獎一樣以直播方式進行，屆時會抽出1,300多份禮品，當中有5份為免找數簽帳額禮品，包括由廠商會會長史立德送出的1份100萬元簽帳額、由廠商會及其他會董會成員送出的1份70萬元和1份30萬元簽帳額，以及2份由中信股份送出的10萬元簽帳額。其他禮品還有連税價值39萬元的七人車一部、按摩椅、購物券、首飾、酒店住宿等。

已參加首輪抽獎的市民將自動進入終極大抽獎，毋須再登記，而尚未登記的市民，只要年滿18歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，可由即日起至9月18日期間透過手機登入「e 健行」系統登記參加抽獎。

中華廠商會「有種‧有賞」疫苗獎賞終極大抽獎詳情

登記期：至2021年9月18日下午6時

抽獎日：2021年9月29日

登記方法：以手機透過抽奬網頁登入「e健行」系統或直接上按此登記

抽奬網頁

責任編輯：陳玉蓮

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