【抗通脹】「沽神」基金經理保爾森：通脹攀升　黃金將會迎來閃亮時刻

美國通脹高企，最新公布的7月份消費者價格指數（CPI）較上年同期上升5.4%，創2008年以來最大的單月按年升幅。有「沽神」之稱的基金經理保爾森（John Paulson）表示，隨着貨幣供應激增，或會令通脹超出預期水平。他看好通脹期間黃金的表現，直言黃金「將會迎來閃亮時刻」。

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看好通脹期間黃金表現

保爾森接受《彭博電視》訪問時指出，在貨幣供應快速增加的情況下，預計通脹或會超出目前所預期水平。他多年來一直看好的黃金表現，並認為通脹期間，黃金「將會迎來閃亮時刻」。

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不少人視加密貨幣為數字黃金，惟他認為加密貨幣只是一場泡沫，最終都會被證明是一文不值，故不建議任何人投資。

保爾森被喻為傳奇投資者，他在2007年至2008年金融危機期間，因投機美國樓市、沽空次按資產而聞名，並為旗下對冲基金帶來可觀利潤。他現時福布斯全球億萬富豪榜排名第859位，資產淨值達35億美元。

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責任編輯：李瑩

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