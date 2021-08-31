【大灣區】廣東公立醫療機構招聘港澳中醫師　首批名額12個　9月20日截止報名

粵港澳大灣區內地公立醫療機構招聘港澳中醫師試點工作在昨日（30日）啟動，將在廣州、深圳、珠海首批試點招錄12名港澳註冊中醫師。該試點工作是貫徹落實《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020-2025）》的具體舉措。

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據試點工作相關會議通報，首批開展招聘港澳中醫師試點的機構為廣州、深圳、珠海3個城市的共7家中醫醫療機構，具體包括廣東省中醫院（含珠海院區）、廣東省第二中醫院、廣州中醫藥大學第一附屬醫院、深圳市中醫院、深圳市中西醫結合醫院、深圳市寶安純中醫治療醫院、深圳市光明區中醫藥傳承發展研究院。

此次招聘的目標是香港、澳門註冊中醫師，要求是香港、澳門永久性居民，符合在CEPA框架下允許具有在香港、澳門合法執業資格、且持有有效執業證明等赴內地開展行醫的條件。同時，要求遵守憲法和相關法律，具有良好的品行，具備與職位需求相符的專業背景、工作能力和身體條件。

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根據安排，各試點機構於8月31日前在機構官方網站公布招聘公告，9月20日前完成報名，9月30日前完成資格審核，10月15日前完成考核錄用並公布招聘結果。

責任編輯：鄭樂怡

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