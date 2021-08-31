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【加密貨幣】10年積蓄瞓身家投資比特幣　美網民買槓桿期貨一夜輸清

個人增值 18:35 2021/08/31

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比特幣（Bitcoin）愈升愈有，你會願意花多少錢入手？美國一位網民於Reddit討論區上發帖文哭訴自己炒比特幣大蝕的經過，卻只換來網友的嘲笑。

網友＠Prudent_Plum_7644早前在外國討論區Reddit上表示，為了買入比特幣，花光了所有積蓄。他連同與妻子一起儲的10年積蓄買入了1.7個比特幣，以當時的市價計算約為5.84萬英鎊（約62萬港元）。其後靠着新手運氣累積到2.1個比特幣。

「貪勝不知輸」又或者「輸錢皆因贏錢起」這些老掉牙的說法，總是不斷有人重蹈覆轍。該網友後來看見比特幣有繼續上升的趨勢，便將所有資金投資在槓桿期貨，押注比特幣會繼續上升。豈料比特幣竟然從5萬美元開始跌至4.7萬美元，令該網民瞬間崩潰，因為他將所有資金都投資在這一單交易，一瞬間10年積蓄化為烏有。樓主更一度貼出自己的交易紀錄，不過該帖文現時已經被刪除。

槓桿投資比特幣　10年積蓄化烏有

該網民事後再討論區發帖哭訴，表示自己未向妻子說明此事，感到非常內疚，並勸其他投資者不要學他投資槓桿期貨。不過留言的網民大部分都沒有安慰他，反而嘲諷樓主太貪心，紛紛表示買槓桿期貨已經是不智，更要全副身家買槓桿比特幣，猶如賭命。

各地雖然開始將加密貨幣納入正規市場中，但其價格經常大幅度升跌，投資加密貨幣前，尤其是其衍生產品，應該慎重考慮，避免像該網民一樣「賠了夫人又折兵」。

【網民跟財演炒股　瞓身70萬本金得返一半　網友回應：唔好吓吓信財演：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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