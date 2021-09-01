▲ 【職場熱話】畢業2年在家啃老 仲要奚落家姐廢 港男：好多人話自己Fresh grad搵5萬

每個Fresh Grad剛畢業出來社會工作，零工作經驗的情況下，又不知自己所應徵的職位到底應該值多少人工，有人會求問身邊的人，亦有人會上討論區問人。近日有位署名「家姐」的網民投稿到網上平台，表示自己的弟弟畢業2年，但一直不願上班，因為嫌人工太低，大約只有1.3萬至1.5萬元，認為低薪到「唔係人做」，寧願每個月向父母索錢，等到自己有日獲高薪聘用。

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家姐感到很無奈，亦曾經與弟弟表示，剛出社會工作應該由低做起，弟弟則表示在網上討論區問過人Fresh Grad最起碼應有5、6萬元月薪，故此1萬多元的人工對他而言太刻薄了。縱使家姐指自己有5年工作經驗，都沒有這這個價，卻反遭弟弟奚落，是能力問題，更表示在美國剛畢業投入職場已有6萬月薪，只是香港的公司太低賤。

家姐認為弟弟太相信網上討論區的話，認為雖然香港的工資水平並不高，但總不能太離地，更不理解為甚麼弟弟會盡信這些網上討論區的話。

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工資水平 網上調查作參考

其實各位要知道自己的人工是否達標，可以參考市場調查或瀏覽網站，例如Glassdoor就可以查看不同行業的工資水平作參考。當然人工高與低都與能力有關，各位亦可以作出調整。

最後家姐奉勸大家「上forum，勿認真」，對沒有根據和實證的留言都不應當作金科玉律，不然浪費了人生寶貴的時間。

責任編輯：陳玉蓮

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