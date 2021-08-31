【樂悠咭】$2乘車樂悠咭　1958年出生明起接受申請　1957年出生今日截止

政府今日宣布，1958年出生的合資格人士可於9月1日起，透過八達通手機應用程式或郵寄表格，申請專為長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即2元乘車優惠而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

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1958年出生合資格人士 9月1日可申請



長者專用個人八達通樂悠咭將於8月2日起，分階段供1957年至1961年出生，或於2022年4月1日前年滿60歲的長者接受申請，持卡人士可於2022年2月27日起享有2元乘車優惠。首階段申請人士為1957年出生的長者，申請期為8月2日至8月31日。而第二階段申請人士為1958年出生的合資格人士，申請期為9月1日至9月30日。

政府公布，首階段申請的1957年出生的合資格人士，八達通公司至今共收到約76,000份申請，估計佔本港同年出生人口約67%。政府呼籲1957年出生而仍未申請「樂悠咭」的合資格受惠人士盡快遞交申請。

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「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在接獲填妥的申請後，八達通卡有限公司將在四星期內把「樂悠咭」郵寄至申請人的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，該類申請人毋須另行支付任何申請費用。

責任編輯：李瑩

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