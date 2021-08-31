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【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！

個人增值 14:10 2021/08/31

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申請後翻查記錄先係驚喜點

我好記得我曾經做過一次Focus group，問吓啲用慣消費分期嘅客對敝行最唔滿意嘅地方，其中一個我好深刻、覺得好Valid、但可惜我最後都唔夠Budget做嘅投訴就係：

點解我只可以喺月結單先查到我還到第幾期呢？一開始嗰啲APR、Monthly handling fee點解查唔返嘅呢？

一般銀行處理簽帳分期嘅做法，都係將12,000蚊分12期，每期1,000蚊＋手續費每期打落客戶嘅月結單度收錢，感覺就好似大家每個月用信用卡交電話費咁，唯一分別就係月結單嗰行字最後會有個括號，寫番𠵱家係12期入面嘅第幾期，同埋呢期要還幾多錢，例如Watin Telecom — Phone Purchase（3／12），就係咁多喇。

【無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？：按此

如果個客想查番筆分期嘅利率、商戶、每月手續費等嘅內容，除咗打返上Call centre，係完全無辦法的！

Mox今次就解決咗我呢個多年嘅心願喇！撳番Mox Credit，喺Borrowing下面就會搵返每筆分期嘅明細，要還幾多期、還咗幾多期、最後一期幾時、費用幾多、商戶邊間等等都一清二楚。

    點擊圖片放大

如果我有好多筆分期咁點分清楚呢？嗱，頭先幫筆分期改嘅名「Foodpanda Split!」 𠵱家有作用喇！

雖然我唔係做開UX嘅，不過呢啲各位Bank worker應該記低佢，做AOB（Annual Operating Budget）嗰陣攞嚟賣啦！

值得繼續期待的Mox Credit

今次Mox推出嘅簽帳分期雖然無咩驚天地、泣鬼神嘅功能，但係整體上表現仍然令人滿意：

  • 可以喺購物後立即做到分期；
  • 申請過程流暢；
  • 收費還款期清晰易明；
  • 申請後查閱亦非常方便。

咁都算係解決咗好多傳統銀行喺簽帳分期上面嘅問題（即至少做到一個我當年喺舊鋪無錢做嘅Feature啦！）。

Mox開咗差唔多1年，剛剛宣布咗部分9月會搞嘅慶祝活動，其中「Mox Bonus」就會提供返存款1%利息優惠，同埋話會出番MGM（Member-Get-Member）活動，仲有咩就「敬請期待」喇。

我自己就最期待繼續喺股東生態圈有進一步嘅合作，例如大家見到HKT嘅參與就非常活躍，有旗下藝人做代言、電子錢包合作、「HKT轉帳易」將現有香港電訊嘅信用卡自動轉帳轉去Mox Credit等，連廣告都揀番旗下電訊商門市拍攝，有啲心機架。

Mox「消費分期」同其他虛銀有咩分別？請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (135) — 又一虛銀推消費分期，Mox 今次點樣維持一貫高水準呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

欄名 : 華田銀行

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