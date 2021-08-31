【虛擬銀行】Mox消費分期有驚喜　解決咗一個好多人都面對緊嘅問題！

早前專欄花咗唔少篇幅講喺信用卡利息收入極為疲弱嘅情況下，「消費分期」喺零售銀行由雞肋變成主菜嘅經過，同埋介紹咗各銀行喺「消費分期」上面花嘅心思。

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睇返香港現時8間虛銀，Mox作為少數以消費信貸作為主調嘅虛銀代表，早喺今年4月已經推出第一隻信用卡產品Mox Credit，明顯唔會只甘於收取微薄嘅簽帳手續費收入（根本唔可能計得掂條數哦），而會希望進一步染指「消費分期」呢碟主菜。

等咗3個月，Mox終於喺7月尾推出「消費分期」，整體上成隻Product我係好滿意的：喺「申請時間點」上誠意十足、申請過程流暢、收費清晰易明、申請後要翻查記錄亦十分容易，繼續合乎我對Mox一貫嘅期望。

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「申請時間點」誠意十足，剩係呢個已經要讚

我諗Mox喺2021年畀我最大嘅感覺，就係產品細節上顯得好有誠意，好似之前嘅文章都有提及，Mox將Debit Card轉換成Credit Card嘅好多細節上做得非常仔細，今次呢隻Mox「簽帳分期」都唔例外。

首先，Mox喺Entry Point上面用咗渣打嘅套路，喺每筆合資格分期嘅簽帳下面加入咗申請嘅按鈕，呢度大家可以留意吓我以下呢筆Foodpanda嘅簽帳，係處於Pending狀態，即係話連商戶未清機嘅交易Mox都可以畀大家做到分期！

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呢度可能一般市民未必好留意，其實喺每筆簽帳之後，銀行係唔會馬上過數畀商戶，而會等到日終商戶進行結算（Settle，俗稱清機）先會由收卡行集齊整日嘅訊息，再發畀唔同發卡行收錢，之後商戶先會再收到錢，即係話喺「簽帳」同「結算」中間嘅時間，交易其實並未真正進行，大家嘅信用額只係被暫時「扣起」，類似大家喺酒店Check-in畀按金咁啦。

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所以有唔少銀行喺交易尚未結算之前，係唔容許大家申請簽帳分期的，一來交易未真正生效，二來喺未結算情況下，客戶或者商戶要退貨或者更改交易細節都相對容易，之後如果要改更已落實嘅消費分期就會令銀行做多好多工夫。

好記得我好多年前做Credit card嗰陣，香港係仲有銀行衰到要個簽帳落埋月結單先可以做到分期，即係話幸運起上嚟要等足30日，你打上去Call centre佢都只會答做唔到，不過呢啲衰嘢我就唔講太多，留番畀大家慢慢探索；所以話Mox喺呢個細位係好畀心機做的，務求令大家喺簽帳之後，馬上可以做到分期，單係呢個位已經抵讚喇。

申請流程一貫簡約流暢，還款時間表清晰易明

喺Entry Point進入申請頁面，大家可以揀選最多5筆想合併做分期嘅簽帳，跟住就可以透過更改還款期，動態地睇到每月還款額、APR、總還款額等嘅資料。

咁呢期Mox玩緊推廣期內8,000蚊以內嘅3個月簽帳分期總收費只係1蚊，所以大家會見到我呢張圖嘅簽帳額係405.6蚊，總支出係406.37蚊，即係1蚊都唔使咯。

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當然可能大家覺得「Check到呢堆資料都好應該啫」，但現實就係應該嘅事好多時都無出現到，總還款額無咩邊間銀行會喺咁早階段顯示，咁早出晒成個還款時間表就更少，更唔好講嗰啲我睇咗一個鐘頭KFS（Key Fact Statement）都未搞得清還款期嘅貸款產品啦。

確認之後可以幫呢筆分期改番個名（例如Foodpanda Split），再Confirm就OK喇！

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其實成個過程可以話係無咩特別，仲有幫個Transaction改個名都好無聊（有用的，下段講），不過我就係覺得成個過程足夠簡單，所以一般人都會用得到、亦用得好，咁亦合乎番VB「普及金融」嘅初心啦。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (135) — 又一虛銀推消費分期，Mox 今次點樣維持一貫高水準呢？】