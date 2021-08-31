【職場熱話】新同事首日返工即被屈請食飯　無奈「硬食」嘆白做一日

轉新工，總有可能遇到一些「奇怪事」，其中一件正是與新同事一起共晉午餐。近日有位港女於討論區發文，表示轉新工首日上班，被一位「老屎忽」同事屈請食飯，該同事更指新入職同事請食飯是「職場基本禮貌」。讓她非常懷疑自己是否成為了「水魚」、還是這真的是「職場基本禮貌」呢？



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事情的起始緣是樓主第一天返新工，有同事表示一起吃午餐，這也是新同事第一天上班的基本動作，可以想像這一切都好像很正常。

當大家同事開開心心去吃日本菜，吃完後該同事突然表示多謝，於是樓主奇怪地問，為甚麼要多謝我呢？該同事立即表示，你請我們食飯，當然要多謝！樓主立即表示驚訝，並表示沒有說過要請食飯，然後該同事表示，新入職同事請大家食飯是職場基本禮貌，並反問她不會不知道吧！結果事主因為怕該同事與上司熟稔，不請客會被打小報告，所以只有很無奈地接受。



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■新入職要萬歲？■

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到底新入職有沒有需要請同事吃飯呢？大部分網民都表示，一般而言迎新午餐是上司或同事們請新人，認為是樓主被同事欺負了。亦有網民指樓主新公司同事似乎不太好，該同事擺明欺負事主，但其他同事卻沒有人發聲。

打工仔在職場上遇上這種事，要學懂保護自己。例如吃完飯，將收據放上公司群組，並指明除開每位同事需要付多少錢，再放上個人電子支付的code也可以，不作聲不是一個好方法。除非你是上司，在第一天上班請一眾同事吃飯，希望日後大家合作愉快也是合理的，但若你只是一個小職員也確實沒有請同事吃飯的必要。

責任編輯：陳玉蓮

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