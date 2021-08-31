  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (週二) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢　再現升浪可能性低？（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/08/31

分享：

本港上市的中資科技股受監管風波困擾，股價持續低迷，現時是否趁低吸納的良機？從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，為你分析騰訊 （00700） 未來走勢。

黃瑋傑分析指，科技股向來的增長動力主要來自於新業務發展，以及整個行業的生態圈。不過，受累於監管風波，他擔心科企發展新業務或會受阻，而整個行業的生態圈亦有可能因此而弱化，未來科技股有機會面臨估值被下調的壓力。

黃瑋傑指騰訊股價累跌不少，相信現時已步入反彈階段，調整之前的跌幅並補回下跌裂口，但可惜上升動力不強，相信再現升浪或創新高的機會並不高。他認為騰訊現時橫行消化早前的跌幅，若要反彈至530元水平，相信需要的時候較長，支持位暫看430元。

0:10 - 0:55　監管風險持續 科技股仍值得買？

1:00 - 4:15　騰訊短期反彈　再現升浪可能性低？

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【第一集：黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇）：按此

【曾淵滄：恒指未「極度悲觀」　入市仍需等一等（一按即睇）：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 財金投資名家講座

最新專欄文章 更多

【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月31日）
今日
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月31日）
【財金投資名家講座】陳永陸講解政策市下的心水股推介（一按即睇）
今日
【財金投資名家講座】陳永陸講解政策市下的心水股推介（一按即睇）
【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢　最淡可見甚麼水平？（一按即睇）
2021/08/30
【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢　最淡可見甚麼水平？（一按即睇）
【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇）
2021/08/27
【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇）
【財金投資名家講座】黃瑋傑：投資心態比技術分析更為重要（一按即睇）
2021/08/27
【財金投資名家講座】黃瑋傑：投資心態比技術分析更為重要（一按即睇）
港股 曾淵滄 黃瑋傑 恒生指數 行業 騰訊

上一篇文章

【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月31日）

下一篇文章

【中國巴菲特】Oppo Vivo創辦人罕有出手　買騰訊阿里　段永平靠一招揀股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場調查】6成青年愛彈性工作想做斜槓族　惟因收入不穩欠保障卻步
【職場調查】6成青年愛彈性工作想做斜槓族　惟因收入不穩欠保障卻步
【KOL】全球最賺錢Youtuber年僅9歲　年賺2.3億　創個人品牌玩具兼有製作公司
【KOL】全球最賺錢Youtuber年僅9歲　年賺2.3億　創個人品牌玩具兼有製作公司
【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢　最淡可見甚麼水平？（一按即睇）
【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢　最淡可見甚麼水平？（一按即睇）
今日理財筆記 - 6成青年想做斜槓族　但擔心呢幾件事？
6成青年想做斜槓族　但擔心呢幾件事？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【理財二三事】美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活
【理財二三事】美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活