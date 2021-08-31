【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢　再現升浪可能性低？（一按即睇）

本港上市的中資科技股受監管風波困擾，股價持續低迷，現時是否趁低吸納的良機？從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，為你分析騰訊 （00700） 未來走勢。

黃瑋傑分析指，科技股向來的增長動力主要來自於新業務發展，以及整個行業的生態圈。不過，受累於監管風波，他擔心科企發展新業務或會受阻，而整個行業的生態圈亦有可能因此而弱化，未來科技股有機會面臨估值被下調的壓力。

黃瑋傑指騰訊股價累跌不少，相信現時已步入反彈階段，調整之前的跌幅並補回下跌裂口，但可惜上升動力不強，相信再現升浪或創新高的機會並不高。他認為騰訊現時橫行消化早前的跌幅，若要反彈至530元水平，相信需要的時候較長，支持位暫看430元。

0:10 - 0:55 監管風險持續 科技股仍值得買？ 1:00 - 4:15 騰訊短期反彈 再現升浪可能性低？

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