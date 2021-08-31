【中國巴菲特】Oppo Vivo創辦人罕有出手　買騰訊阿里　段永平靠一招揀股

股神巴菲特（Warren Buffett）靠股票成功成為世界知名富豪，很多人都不會陌生，但提到被譽為「中國巴菲特」的段永平，可能就不太熟悉。Oppo、Vivo、步步高創辦人段永平近日在社交平台上發帖文，罕有出手買入騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） ，引起不少投資者熱烈討論。他後來又發帖表示「商業模式好的公司，好的價錢總是有吸引力的。用10年以上的眼光看問題，讓問題簡單很多。」究竟能被稱為「中國巴菲特」的段永平，有何投資格言？

■段永平於社交媒體發帖文表示購入騰訊及阿里■

▼ 點擊圖片放大

如果你有錢，會否將整個公司買起？

價值投資選股 買股票就是買公司

段永平之所以能被稱為「中國巴菲特」，全因他對投資股票與巴菲特有同樣看法。段永平經常強調「買股票就是買公司，買公司就是買未來現金流的折現。」選擇買甚麼股票時先問自己：「如果你有錢，會否將整個公司買起？」

段永平認為，投資就是當你有足夠錢時，你會願意用這個買入價買下這家公司，而假若有天你所投資的公司不再是上市公司時，你仍然願意用這個價錢買入，即代表這是價值投資。

買股票就是買公司，買公司就是買未來現金流的折現。

只做對的事並堅持

段永平畢業於浙江大學無綫電工程學系，原本和投資創業毫無關係。不過他在社交平台上曾透露自己於大學時已經知道自己不適合做工程師，自認是普通人的他覺得自己無才便放棄做相關專業，因他認為，若然覺得錯的事情就應盡快改正，不應該繼續做。

段永平認為，只做自己能做的事情，然後堅持到底，成功率就會比一直堅持做錯的事更高。如果我們將這個看法應用在投資之上，就可以理解為選擇入市股票前先選擇優質潛力股、了解公司的內在價值，就是做對的事；之後才做技術分析、看業績、生意模式，就是堅持在對的事情上把事情做對。

■段永平在社交平台分享投資心得■

▼ 點擊圖片放大

【Tim Cook上任10年蘋果股價升14倍 10年前買美國科技巨頭今日賺幾多？：按此】

【股神巴菲特教路 高通脹環境應投資這些企業：按此】

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】