【消費優惠】7-Eleven燕麥即磨咖啡$10　逸壽司單點刺身壽司8折

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【5000元消費券】消委會接獲259宗投訴 商戶無貨消費者要求退款不果
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 7-Eleven：燕麥即磨咖啡$10
素食成為近年的大趨勢，7-Eleven最近推出燕麥即磨咖啡及港式燕麥奶茶，以OATLY燕麥奶沖製而成。
由即日起至9月14日期間，出示以下電子優惠券購買燕麥即磨咖啡及港式燕麥奶茶，燕麥即磨咖啡只需10元；港式燕麥奶茶則為7元。
需要注意的是，燕麥即磨咖啡只於指定7CAFÉ供應（分店地址），港式燕麥奶茶則於指定HOTSHOT熱賣點供應（分店地址）。
2. 逸壽司：單點刺身壽司8折
為慶祝逸壽司開業，至9月30日，全日單點刺身壽司可享8折優惠。
地址：尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈地下A2A及A2B號舖
電話：2328 6299
3. 豚王：消費滿$200送$100現金優惠券
豚王推出夏祭消費回贈大賞，至9月30日，在豚王香港任何一間分店以堂食或外賣自取單一淨額消費滿200元，並以八達通、Alipay或Wechat Pay方式付款，即可獲贈100元現金優惠券（4張25元的現金優惠券）。數量有限，送完即止。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選