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【消費優惠】7-Eleven燕麥即磨咖啡$10　逸壽司單點刺身壽司8折

精明消費 07:00 2021/09/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：燕麥即磨咖啡$10

素食成為近年的大趨勢，7-Eleven最近推出燕麥即磨咖啡及港式燕麥奶茶，以OATLY燕麥奶沖製而成。

由即日起至9月14日期間，出示以下電子優惠券購買燕麥即磨咖啡及港式燕麥奶茶，燕麥即磨咖啡只需10元；港式燕麥奶茶則為7元。

    點擊圖片放大

需要注意的是，燕麥即磨咖啡只於指定7CAFÉ供應（分店地址），港式燕麥奶茶則於指定HOTSHOT熱賣點供應（分店地址）。

2. 逸壽司：單點刺身壽司8折

為慶祝逸壽司開業，至9月30日，全日單點刺身壽司可享8折優惠。

    點擊圖片放大

地址：尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈地下A2A及A2B號舖
電話：2328 6299

3. 豚王：消費滿$200送$100現金優惠券

豚王推出夏祭消費回贈大賞，至9月30日，在豚王香港任何一間分店以堂食或外賣自取單一淨額消費滿200元，並以八達通、Alipay或Wechat Pay方式付款，即可獲贈100元現金優惠券（4張25元的現金優惠券）。數量有限，送完即止。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

 

欄名 : 今日優惠精選

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