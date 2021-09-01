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【消費優惠】Pizza Hut千島海鮮迷你批＋意式迷你腸拼脆薯格$40

精明消費 09:00 2021/09/01

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為慶祝40周年，Pizza Hut周年限定優惠陸續有來，於8月30日至9月5日期間，只需40元就歎到指定自食組盒，有齊千島海鮮迷你批同意式迷你腸拼脆薯格，今晚晚餐有着落啦！

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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