【消費優惠】Pizza Hut千島海鮮迷你批＋意式迷你腸拼脆薯格$40 精明消費 09:00 2021/09/01 分享： 為慶祝40周年，Pizza Hut周年限定優惠陸續有來，於8月30日至9月5日期間，只需40元就歎到指定自食組盒，有齊千島海鮮迷你批同意式迷你腸拼脆薯格，今晚晚餐有着落啦！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【KOL】華置旗下六大商場舉辦「#藝造KOL企劃」 送總值30萬購物現金券 2021/08/31 【KOL】華置旗下六大商場舉辦「#藝造KOL企劃」 送總值30萬購物現金券 【消費優惠】H&M回收舊衣物送2張9折優惠券 2021/08/31 【消費優惠】H&M回收舊衣物送2張9折優惠券 【消費優惠】M&S馬莎買減價貨品3件或以上 可享額外85折 2021/08/31 【消費優惠】M&S馬莎買減價貨品3件或以上 可享額外85折 【消費優惠】卓悅夏日快閃價 MarcJocobs淡香水$258／支 2021/08/30 【消費優惠】卓悅夏日快閃價 MarcJocobs淡香水$258／支 【消費優惠】759阿信屋限時優惠挪威三文魚$43.9／2件 2021/08/30 【消費優惠】759阿信屋限時優惠挪威三文魚$43.9／2件 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 必勝客 Pizza 香港 海鮮