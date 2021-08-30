【KOL】全球最賺錢Youtuber年僅9歲　年賺2.3億　創個人品牌玩具兼有製作公司

KOL（Key Opinion Leader）意指在互聯網上有影響力的人，他們在Youtube、Facebook及Instagram等平台發布特定主題內容，從而累積一定數量的訂閱及關注，並獲得廣告商的垂青，為商家發布推介產品的內容。



要做所謂的「KOL」門檻不高，只需要定期發表內容便可，但要內容有認受性，能吸引觀眾追蹤，成為真正有「Key Opinion」的「Leader」就大有學問。到底要怎樣才能突圍而出？或許我們可以了解一下成功的例子，從中偷師！

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3歲已開始做Youtuber



據福布斯去年底公布的數據，9歲的Ryan Kaji已連續3年成為全球賺錢最多的YouTuber，單靠YouTube已賺得盈利2,950萬美元（相當於2.3億港元）。其在YouTube的追蹤者達4,170萬，累計瀏覽量達122億，影響力非同小可。



雖然Ryan Kaji年紀輕輕，只得9歲，但他在3歲時已開始成為玩具KOL，在頻道Ryan's World（前身為Ryan Toys Review）開始拍攝玩具開箱的視頻。據了解，Ryan在小時候就受到其他玩具評論頻道啟發，並開始模仿這些KOL，他的父母因而開始將此拍成影片，並上載到YouTube。過了一段時間，內容就不再是Ryan去玩具店買玩具，而是數百家玩具公司都將玩具寄到Ryan家中，想他為產品拍片評論。

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建立個人品牌玩具



根據YouTube向創作內容者支付報酬的結構來看，澳洲、加拿大、英國及美國等地區，每獲得1,000次觀看可獲得2至12美元，另外還可以在頻道上播放的廣告獲取收入。



至於Ryan成為最賺錢YouTuber的轉捩點，是2019年時的尼克兒童頻道節目「Ryan的神秘遊戲約會」，令到Ryan及其家人成功開拓社交媒體市場。Ryan's World玩具亦在2018年的紐約玩具展推出，玩具包裝上還印有他的樣子，此玩具在沃爾瑪售出超過2,500套。不單止有玩具上市，還有衣服、一系列電子遊戲和家居用品等。



事實上，他的家人已將Ryan的名子及肖像授權給逾5,000個產品，包括玩具、公仔、口罩及兒童裝飾品等。業務愈做愈大，更促成Ryan的媽媽辭去中學老師的工作，全職管理Youtube頻道。而其家人亦管理着一間製作公司，名為Sunlight Entertainment，擁有30名員工，可以幫助製作更多內容。

責任編輯：鄭樂怡

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