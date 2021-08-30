【理財二三事】有幾張信用卡先叫適合？　3個問題幫到你

香港人愛用信用卡，有些卡用作網購、有些卡用作旅行、有些則用作飲食娛樂簽帳，擁有十張八張不同用途的信用卡，對不少香港人來說實屬正常。不過根據環聯調查《2021年第一季信貸行業分析報告》公布的數據顯示，本港千禧世代（生於1980年至1994年的消費者）人均持卡量為3.8張，持卡量相比其他年齡層多，而Z世代（生於1995年或以後的消費者）拖欠卡數情況最為嚴重，有上升的趨勢，顯示年輕人未有理財習慣，欠卡數已成常態。究竟擁有多張不同用途的信用卡是必須嗎？美國CreditCards.com分析員Ted Rossman表示，只要問自己3個問題，就知道你需要多少張信用卡才夠。

1. 你會準時繳清所有信用卡款項嗎？

申請信用卡前，請先問自己能負擔多少信用卡款項？如果你自問能準時交卡數，並能將信用卡優惠最大化，相信使用信用卡並不是甚麼壞事。但若你長期只繳付最低還款額、信貸使用率過高，用信用卡消費在你難以負擔的物品中，Rossman就認為信用卡並不適合這類人。

2. 你會定時查看信用卡帳戶嗎？

擁有大量信用卡的問題之一就是難以管理，你未必是沒有能力還款，只是不同卡有不同的結帳日，你可能會忘記某張卡的繳款截止日，導致你被收取利息及罰款，甚至會超支使用。

太多信用卡引致的另一問題是容易被人盜取使用，因為卡太多而沒有作定期檢查帳戶的習慣，有可能就會出現信用卡遭盜用但不自知。若你發現自己難以處理多張信用卡，建議應該取消一些。

3. 你會持續使用每張信用卡嗎？

有些人申請信用卡只為迎新禮品，用了一次後便放棄再用。不過如果信用卡長期沒有交易，有機會導致帳戶被關閉，從而影響你的信貸評級。Rossman表示，持有多張信用卡又會持續使用可以很好地反映用戶的信用度，但只限每月定期還清卡數的用戶才會又好的信貸評級。

實際上，每個人使用信用卡的習慣大不同，擁有多少張信用卡才叫適合，其實沒有特定數量，而是視乎你能否輕鬆管理所有卡。太多信用卡或沒有能力負擔還款會影響信貸評級，除了會增加卡數，亦會影響日後貸款、按揭買樓等。Rossman傾向建議只用2張卡，一張主要使用，一張備用。主要使用的卡可以是最適合自己的消費類別卡，用作飲食、購物、旅行等，另一張則是有現金回贈和不設年費的卡作後備使用。

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責任編輯：嚴熹曼

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