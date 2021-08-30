【虛擬貨幣】PayPal允英用戶作加密貨幣交易　比特幣突破5萬美元後窄幅上落

上周加密貨幣市場價格走勢反覆，比特幣價格於上周一早間大幅飆升，升穿5萬美元大關，其後大幅下跌，上周五報46,800美元；以太幣價格上周持續下跌，上周五報3,100美元。

PayPal宣布於8月23日起，允許英國用戶購買、持有及出售加密貨幣，標誌着PayPal的加密貨幣服務在美國之外的首次國際擴張，可能會激發加密貨幣進一步主流化。英國用戶將可在PayPal的App與網站選擇比特幣、以太幣、萊特幣、比特幣現金等4種加密貨幣的交易，最低交易額僅1英鎊。疫情加速了人類生活各個層面的數位化變革和創新，包括消費者更頻繁地使用數位金融服務。此利好消息一掃數月陰霾，刺激比特幣價格上漲，3個多月來首次突破5萬美元關口。而此次升幅未見成交量顯著增加，價格於餘下一周維持窄幅上落。

Visa涉足NFT商業世界

支付巨頭Visa同日亦宣布斥資超過15萬美元，從CryptoPunks家族收購一個名爲CryptoPunk #7610，首次涉足NFT商業世界。Visa還發布了關於NFT的白皮書，幫助企業了解如何將NFT集成到其平台中。Visa的高調宣布入手，相信會掀起再進一步NFT數碼藝術熱潮。Visa加密貨幣主管Cuy Sheffield將NFT解釋為代表「數字商品的所有權，如圖像、視頻或文本」的一種選擇，自互聯網發明以來一直沒有辦法解決這個問題，但NFT作為獨特的代幣提供解決方案。

另外，USDT（泰達幣）經歷了大約2個月的停產，再次開始發行。自8月1日以來，Tether已經增發了至少23億美元，將代幣的市值推高至650億美元。DigiMax為CryptoHawk添加了新的「Trend Watch」功能，用於10種新的加密貨幣，提供未來一至兩周價格趨勢預測。

【傳統交易所相繼加入加密貨幣市場 德國Eurex將推比特幣期貨：按此】

國際清算銀行（BIS）創新中心和香港金融管理局將合作通過Genesis項目探索代幣化綠色債券，旨在支持小額投資，簡化債券發行流程，提升發行效率和實現綠色投資。

上周主導加密貨幣如比特幣和以太幣表現比其他加密貨幣好，正和上周剛好相反。ix加密貨幣指數上周五報12114點，一周跌2.3%；ix比特幣指數報11826點，一周升9.3%；ix以太幣指數報27707點，一周升6.8%。專業投資者可利用長短倉建構不同的投資策略。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 12114 -2.3%（-285） ix比特幣指數 11826 +9.3%（+1005） ix以太幣指數 27707 +6.8%（+1759） *截至2021年8月27日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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