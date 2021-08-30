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【ESG】現已提供39種相關指數　標普視ESG為最大增長機遇之一

綠色金融 18:05 2021/08/30

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環境、社會和治理（ESG）近年備受投資者關注， 標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）行政總裁Dan Draper更表示，看到ESG的投資需求漸從歐洲轉移至美國，該公司將視ESG為最大的增長機會之一。

【史美倫：上半年逾40隻綠色及ESG債券上市 超去年總量：按此

提供39種ESG相關指數

《CNBC》引述貝萊德預測，指ESG相關的投資於今年第1季度就已吸引超過210億美元的資金流入，有望在今年創新紀錄；直至2030年，ESG領域的投資更有望增長至1萬億美元。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）行政總裁Dan Draper接受《CNBC》訪問時表示，看到ESG的投資需求漸從歐洲轉移至美國，該公司將視ESG為最大的增長機會之一。現時標普道瓊提供39種ESG相關指數，涵蓋核心ESG、特定氣候和ESG主題，該公司還擁有自己的評分系統。

【證監會刊發基金經理操守準則修訂 要求披露氣候相關風險：按此

ETF Trends及ETF Database行政總裁Tom Lydon表示，美國證券交易委員會正在研究指數公司如何定義ESG，但由於許多指數公司已經在使用或開發自己的評分系統，因此可能難以監管。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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