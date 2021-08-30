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【數碼轉型】提升年輕人數碼技能　啟發潛能助投身創科業

博客 16:30 2021/08/30

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【數碼轉型】提升年輕人數碼技能　啟發潛能助投身創科業

面對新冠疫情持續帶來的挑戰及顛覆性轉變，企業紛紛加快推行數碼轉型，運用創新科技發展新的數碼化產品和服務，提升業務營運效率和顧客體驗，以及協助員工在混合辦公模式下保持生產力，以適應疫後新常態。數碼轉型的成功除了取決於部署合適的科技和工具外，持續提升人們的數碼技能、培育足夠的數碼人才亦十分關鍵。身處數碼時代中，數碼技能將與語言能力同等重要。

【雲端技術推動奧運會數碼轉型：按此

啟發中學生STEM領域潛能

近年政府和教育界都積極推展STEM教育，除了透過有關科學、科技及數學相關的課堂，我們亦看見愈來愈多學校舉辦以「學生為本」的全方位課外學習活動，讓學生有更多綜合運用STEM範疇知識和技能的機會，進一步提升他們的對數碼科技的興趣。

以英華書院為例，該校的學生團隊運用STEM範疇知識提出獨特意念，為傳統中醫藥建立一個應用人工智能（AI）及機器學習的應用程式，協助傳統中醫師運用AI處理及分析病人的數據，並協助呈現病人的全面健康狀況，從而有望提升診症效率。學生團隊的創新方案參加了Microsoft Imagine Cup Junior AI for Good Challenge的科技比賽，並從全球數以千計、年齡界乎13歲至18歲的參賽學生中脫穎而出，反映本地學生的數碼技能和創意水平在國際間備受肯定。

【捕捉網購熱潮商機 3方面應對多變消費者習慣：按此

網上資源助學生自學數碼技能

除了在中小學推廣STEM教育外，在大專階段協助學生提升數碼技能、鼓勵更多畢業生在未來投身創科行業，對香港建立強大的本地數碼人才庫同樣重要。Microsoft香港早前與職業訓練局（VTC）合作，攜手推動「創新科技及人工智能應用專才培育計劃」，供VTC學生透過特設的網上學習平台以及Microsoft Learn網上教學資源，學習最新雲端技術及人工智能等範疇的創新科技知識，提升就業競爭力。VTC企業共創中心更會成為首個設於大專院校的Microsoft專業認證考試中心，讓學生考取獲行業認可的專業認證，有助畢業生投身科技界。

培育未來香港的數碼人才需要從中小學和大學教育着手，更有賴政府、教育界和科技業界等多方面的合作和持續支援。Microsoft香港將會繼續與不同持分者攜手合作，致力協助更多年輕人裝備數碼技能，啟發更多人才加入科技界，加快香港的創科發展和數碼轉型步伐。

撰文 : 陳珊珊 Microsoft 香港及澳門總經理

欄名 : 微軟觸跡

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