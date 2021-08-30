【職場調查】6成青年愛彈性工作想做斜槓族　惟因收入不穩欠保障卻步

近年年輕人推崇做斜槓族（Slasher），不做限制多多的上班族，反而選擇以彈性工作模式工作，身兼幾份不同的職業。「關注草根生活聯盟」（關草聯）近日訪問了220位年輕受訪者，發現有逾6成人有意成為彈性就業者，但8成人會憂慮彈性就業者收入不穩定及沒有勞工保障。

彈性工作模式成最大誘因

團體於今年7月至8月期間，以網上問卷方式訪問了220位15歲至34歲的年輕人，有過半數受訪者表示自己現時或曾經是彈性就業者，而有67.3%的受訪者表示曾想過成為彈性就業者。

年輕人想成為斜槓族，主要原因是因為工作模式有彈性、其次是可以容易選擇自己喜歡的工作，及因為不喜歡受束縛。報告指，有些行業及職業較容易成為自由工作者，例如模特兒、攝影師、補習老師、主持、平面設計、健身教練等，涵蓋多個工種。

彈性就業者沒保障 勞工權益不被重視

不過逾8成半受訪者均會擔心成為彈性就業者需要面對收入不穩及沒有保障的狀況，例如缺乏強積金、有薪假期、病假等。團體指，其中一位受訪者身兼健身教練、私人補習老師及模特兒，但工作沒有底薪保障，與客人和公司都沒有簽定任何合約，很多時候都是「講個信字」，所以在叫價時因不知行情而有壓力。

目前「彈性就業者」定義模糊，很多人在報税時並不清楚自己屬於是自僱人士、僱主或僱員。當遇上勞資糾紛時，只能透過勞資審裁處或小額錢債審裁署追討，索償困難，導致彈性就業者常會遇到「假自僱」、拖欠工資、合約糾紛等問題，也不知道應該如何處理。受訪者中，亦分別有60.5%人認為彈性就業者予人的觀感是勞工權益不被重視、57.7%的人認為令人缺乏安全感，以及有51.8%的受訪者覺得彈性就業者必須依賴別人轉介等。

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責任編輯：嚴熹曼

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